בממשלה של בנט? טיילור סוויפט קיבלה הזמנה להופיע בישראל

אחרי שביקר את שיריה אצל ערן סויסה, ראש הממשלה לשעבר נקלע ל"סכסוך דיפלומטי" עם בתו – ומיהר להתנצל בפני המעריצות: "את אמנית מדהימה"

גם פוליטיקאים מנוסים יודעים שיש כוחות בעולם הזה שלא כדאי להסתבך איתם, ובראשם – צבא המעריצים של טיילור סוויפט.

לאחר שבראיון שהעניק לעיתונאי ערן סויסה ביקר נפתלי בנט את שיריה של הזמרת המצליחה בעולם, הרוחות ברשת סערו. אלא שהלחץ האמיתי לא הגיע מהטוקבקים, אלא דווקא מתוך הבית.

בנט הבין במהרה שעשה טעות טקטית, ופרסם הבהרה באנגלית המופנית ישירות לכוכבת ולמעריציה, תוך שהוא חושף את הסיבה האמיתית להתנצלות: "בעקבות סכסוך דיפלומטי עם הבת שלי, אני מבקש להבהיר: טיילור סוויפט, את אמנית מדהימה. אני מזמין אותך לבוא ולהופיע בישראל – אנחנו נהיה הראשונים שם. אנחנו מחכים לך".



הסרטון מהלשכה של בנט

כדי להוכיח שהוא באמת שולט בחומר (או לפחות קיבל תדרוך צמוד מהבת), חתם בנט את הפוסט בציטוט מתוך השיר "This Is Me Trying" של סוויפט, וכתב: "(Swifties, this is me trying)".

האם התיקון הדיפלומטי יספיק כדי להביא את טיילור לתל אביב? ימים יגידו, אבל לפחות בגזרה הביתית נרשמה רגיעה.