רק הצטרף: אבישי בן חיים כבר מעורר סערה

חילופי דברים חריפים נרשמו ברשתות החברתיות בין שני אנשי תקשורת בכירים, על רקע הצטרפותו של ד"ר אבישי בן חיים לערוץ 14 והתבטאויותיו בנושא גיוס בני הישיבות.

העימות החל לאחר שבן חיים קרא בתוכנית "הפטריוטים" לשנות את השיח הציבורי סביב סוגיית הגיוס. "צריכים להפסיק לדבר על גיוס חרדים ולהתחיל לדבר על תגמול חיילים", טען בן חיים באולפן. "המילואימניקים שלנו קורסים עכשיו, ולכן צריך באופן מיידי לעזוב את נושא גיוס החרדים ולהתמקד בנושא תגמול החיילים".

"הרכש החדש שמעודד השתמטות"

דברים אלו עוררו את כעסו של יניב הלפגוט, עורך המהדורה המרכזית של חדשות 12, שבחר לתקוף באופן ישיר את בן חיים ואת הבמה שבה נאמרו הדברים. הלפגוט כתב בחשבון שלו: "והרכש החדש של הערוץ שמעודד השתמטות ומשתמש בשם פטריוטים".

בן חיים לא נשאר חייב והגיב בצורה מפורטת להאשמות של עורך חדשות 12, תוך שהוא דוחה מכל וכל את הטענה שהוא מעודד השתמטות. "למה לעוות ככה נשמה?", השיב בן חיים. "אני מסביר מה שאני מסביר הרבה שנים וגם לאחרונה, שאין סיכוי לגייס חרדים (והוכחתי זאת בשורת תחקירים בערוץ 13 עיין ערך 'בלוף הגיוס')".

"אף אחד לא באמת הולך להחליף אותם"

בהמשך דבריו הסביר בן חיים את ההיגיון המעשי, לשיטתו, שעומד מאחורי הקריאה שלו להתמקד בתגמול כספי ולא במאבקי גיוס: "גם לדעת מי שסבור שיש סיכוי לגייס חרדים, הרי שייקח שנים לעשות זאת. לכן הדבר הדחוף שצריך לעשות הוא לתגמל את החיילים ואת אנשי המילואים הקורסים, כי אף אחד לא באמת הולך להחליף אותם. מה רע בזה? הרי זו אמת צרופה".

בן חיים אף ציין כי עמדתו זו אינה משרתת אינטרס פוליטי של הקואליציה: "היא גם פוגעת בממשלת הימין כי אני מסביר שגיוס החרדים הוא בלוף. אבל זה לא מעניין אותי כי אני רוצה לעזור לחיילים. בינתיים סתם מטעים את אנשי המילואים כאילו עוד רגע באים להחליף אותם. אף אחד לא בא, בטח לא בקרוב".

את תגובתו חתם בפנייה ישירה להלפגוט בבקשה לשיתוף פעולה למען המערך הלוחם: "מה ההצעה שלך לאנשי המילואים שמשרתים מאות ימים בשנה, והחרדים – גם אתה אני מניח מבין – לא באים להחליף אותם? אתה מן הסתם גם רוצה לעזור لهم. אז איך אפשר עוד לעזור להם? הלוואי והיית עוזר לי בזה. אני טוען שצריך לעצור לחמש דקות היסטוריות את המאבק לגיוס חרדים, לעזור לחיילים, ואחר כך תחזור למאבק".