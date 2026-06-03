כך ניסתה הקואליציה "להשחיר" את השופט אלרון

חברי כנסת ערבים קיבלו מגורם בקואליציה מסמך ארוך נגד יוסף אלרון, בניסיון לשכנע אותם שלא להצביע לו בבחירות לתפקיד מבקר המדינה, כך דיווח כעת (רביעי) כתב המשפט אבישי גרינצייג.

במסמך נמסרו טענות שמטרתן לשכנע את הח"כים שלא לעשות זאת. בין היתר נטען כי אלרון הוביל קו מחמיר בעבירות אלימות, טרור והפרות סדר על רקע לאומני וגזעני, אלרון תמך בפסילת היבא יזבק לכנסת ה-23.

קרא להחמיר בענישה כנגד פוליגמיה והשית עונש מאסר על בדואי בן 69 שנכנס לשטח שפונה. במכתב הוצגו דוגמאות לפסיקות של אלרון בעת שכיהן כשפט בג"ץ, מתוך ניסיון להציגו כשופט בעל אג'נדות ימניות.

כזכור, מוקדם יותר היום התקיימו הבחירות לתפקיד מבקר המדינה, מועמד האופוזיציה יוסף אלרון קיבל 60 קולות, ומועמד הקואליציה מיכאל ראבילו קיבל 57 קולות. החוק קובע כי במידה ואף אחד מהצדדים לא קיבל 61 קולות, מתקיים סבב הצבעה נוסף.

הכנסת החלה בהצבעה נוספת אלא שאז החלו תלונות של חברי כנסת מהליכוד שטענו כי הנהלת הסיעה ביקשה מהם לתעד עצמם מצביעים לראבילו. ההצבעה נעצרה ומוקדם יותר התחדשה.