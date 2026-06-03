"למה אני עדיין לא שופט?": ארטיום עוקץ את הפקת "רוקדים עם כוכבים"

בריאיון חדש לקראת העונה של רוקדים עם כוכבים, ארטיום ליאסקובסקי חוזר לעימות הזכור עם רונה-לי שמעון והשופטים, טוען שהוא "לא רב עם אף אחד" - וגם מבקר את ההפקה כשנשאל למה עדיין לא קיבל הצעה להפוך בעצמו לשופט

אחרי שנים כאחד הרקדנים הכי בולטים של רוקדים עם כוכבים, ארטיום ליאסקובסקי חוזר לעונה חדשה - והפעם לצד עדן גולן, שכבר מסומנת כאחת הפייבוריטיות הגדולות של העונה. אבל מעבר לחזרות ולציפיות, ארטיום התייחס גם לסערות הגדולות שיצר בעבר מול השופטים.

ארטיום נחשב לאחד הרקדנים המזוהים ביותר עם התוכנית. לאורך השנים הוא רקד עם מעיין אדם, עדי חבשוש, איתה גם זכה בגביע, ולירז צ'רכי. עכשיו, עם אחת הכוכבות הכי מדוברות של העונה, הלחץ והציפיות רק עולים.

צפו בראיון של עדן וארטיום

ראיון לסרוגים

הרגע שבו רונה לי התפוצצה עליו

הסערה התרחשה בעונה שבה רקד לצד עדי חבשוש. אחרי שאנה ארונוב העבירה ביקורת על הכוריאוגרפיה ואמרה שהיא "לא התפוצצה", ארטיום לא נשאר חייב והשיב לה בשידור: "אני די בשוק ממה שנאמר פה, כי יותר מזה אי אפשר להתפוצץ".

התגובה שלו הובילה מיד לעימות חריג על שולחן השופטים, כשבהמשך רונה לי תקפה אותו: "מה זו ההתנהגות הזאת?".

עדי וארטיום צילום: מתוך התוכנית

"לא רבתי עם השופטים"

אבל עכשיו, כמה שנים אחרי, ארטיום מבהיר שלדעתו הכול יצא מפרופורציות."לא רבתי עם השופטים ולא ביקרתי אותם", אמר. "נתנו לי הערה שלדעתי לא הייתה במקום בכלל. השופטים לא באים לשפוט את הרקדנים, הם באים לשפוט את הכוכבים - וזהו".

כשנשאל אם היום היה מגיב אחרת לאותה סערה, ארטיום הודה שגם הזמן שינה אותו. "כולנו עברנו תהליך", אמר. "אני בן 30 היום, לא בן 26".

עדן גולן וארטיום צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של עדן

"אני לא מבין למה אני עדיין לא שופט?"

במהלך הריאיון נשאל ארטיום גם האם בעתיד ירצה לעבור לצד השני של השולחן ולהפוך בעצמו לשופט בתוכנית - והוא ממש לא פסל את האפשרות.

"אם אני ארצה להיות שופט בעתיד? אני לא מבין למה עדיין לא", אמר בחיוך. אבל לצד זה, הוא מבהיר שהוא עדיין ממש לא מוכן לעזוב את הרחבה. "אני עדיין רוצה לרקוד. יש לי עוד הרבה מה לתת".

ערב הבכורה השני של רוקדים עם כוכבים ישודר היום בקשת 12.