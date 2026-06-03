סוף עצוב: ניב חיה חזן הלכה לעולמה בגיל 29

ניב חיה חזן, שהפכה עבור עשרות אלפי עוקבים וכולנו לסמל מובהק של אמונה, נחישות ותקווה, הלכה הלילה לעולמה בגיל 29 בלבד. ניב נאבקה במשך יותר משלוש שנים בסרטן נדיר ואגרסיבי של צוואר הרחם, והבוקר (רביעי) שיתף בעלה, ים מיכאל אביטן, את הבשורה הקשה: "בצער רב, אשתי היקרה מסרה את נשמתה לבורא לאחר שלוש שנים של ייסורים". היא תובא למנוחות היום בשעה 17:00 בבית העלמין בכרכור עין עירון.

המסע המטלטל של ניב, מדריכת פילאטיס במקצועה, החל בשנת 2023 עם האבחון המורכב. היא עברה סדרה מפרכת של טיפולים, ניתוחים, הקרנות וכימותרפיה בארץ ובחו"ל. למרות שחוותה תקופה של הפוגה מעודדת, המחלה חזרה והתפשטה בגופה. לאורך כל הדרך שיתפה ניב באומץ יוצא דופן ובכנות מופלאה בקשיים שחוותה – מהכאבים הפיזיים הקשים ועד לוויתור הכואב על החלום לשאת היריון בעצמה.

רגע אחרון של חסד: רק לפני כשבוע זכתה ניב להגשים משאלה אחרונה ומרגשת. בעזרת בני משפחתה, חברים וצוותים רפואיים, היא הובאה במיטה רפואית אל מול גלי הים – תיעוד שהפך בדיעבד לפרידה מצמררת ומלאת אור מהעולם.



היום, המסע הארוך והמייסר הגיע לסיומו. משפחתה, חבריה ואלפי הישראלים שליוו אותה ברשתות החברתיות נפרדים בדמעות מצעירה מעוררת השראה, שנגעה בלבבות של כולנו והותירה חותם של גבורה ואופטימיות גם ברגעים החשוכים ביותר. יהי זכרה ברוך.