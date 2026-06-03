אבישי גרינצייג: "משהו שם מסריח, יש להם מה להסתיר"

כתב המשפט אבישי גרינצייג, התייחס לסערה סביב דוד זיני, וסירובם של העותרים נגדו להזדהות ואמר: "משהו שם מסריח, יש להם מה להסתיר"

לפני כשישה חודשים, בג"ץ דחה את העתירות נגד מינוי דוד זיני לתפקיד ראש שב"כ. זאת, בדעת רוב של המשנה לנשיא השופט נעם סולברג והשופט דוד מינץ וכנגד דעת מיעוט של הנשיא יצחק עמית, שחשב שיש מקום להשלמת בחינה של ועדת גרוניס.

המחלוקת בקרב שופטי בג"ץ הייתה סביב הליך המינוי על ידי ראש הממשלה נתניהו, ולא על התאמת האלוף זיני עצמו לתפקיד. המשנה לנשיא, השופט סולברג קבע כי הליך המינוי "אינו חף מקשיים", אך דחה את הטענות על הפגמים בכשירותו וטוהר המידות של זיני, הסתמך על הוועדה המייעצת למינויים בכירים והזכיר את ההלכה שמצמצמים התערבות בהחלטות מינויים על ידי הממשלה.

בדעת המיעוט, התייחס הנשיא עמית לשאלות לגבי הליך המינוי ולא לגבי התאמת זיני עצמו. הנשיא עמית כתב כי החלטת המינוי במתכונת שהתקבלה מעוררת קושי, שמצדיק שהוועדה תשלים את ההנמקות שלה לגבי הליך המינוי על ידי ראש הממשלה. עמית הדגיש את מעלותיו של זיני כלוחם עז נפש, שטיפס בסולם הדרגות ללא טענה כלשהי על יושרו ויושרתו האישית והמקצועית.

מאז, ובמשך 8 חודשים, נאבקים העותרים נגד דוד זיני שלא לאפשר לו לדעת מי עתרו נגדו.

כתב המשפט אבישי גרינצייג התייחס לכך היום (רביעי) וכתב כי בג״ץ קבע בפירוש שאין להם זכות לחסות את שמותיהם מפני ראש השב״כ נגדו הם עתרו.

אבל הם עומדים בסירובם ולא מעבירים את רשימת השמות. למרות שהם מודים בתגובתם שהם הגישו אתמול, שהצדק המשפטי עם זיני. עוד הוסיף גרינצייג: "אני משוכנע שמשהו פה מסריח. יש להם מה להסתיר פה".