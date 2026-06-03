ביקורת מפתיעה נגד אהרן ברק: "זה קו אדום!"

המגיש אייל ברקוביץ' מתח ביקורת על החלטתו בעבר של אהרן ברק ואמר: "יש גבול שאסור לחצות אותו"

כידוע, בישראל קיימת מחלוקת משפטית וציבורית עמוקה סביב זכות העמידה של תושבי עזה לבתי המשפט בישראל.

המגיש אייל ברקוביץ', תקף היום (רביעי) ברדיו 103fm את נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרן ברק, על החלטתו לתת זכות עמידה לתושבי עזה.

בדבריו אמר ברקוביץ': "אהרן ברק דואג לנו באו"ם ובהאג, ואני מאמין שהוא אוהב, ודואג, ועדיין צריך להסביר לו שעם כל הדאגה והאהבה לעם ישראל, יש גבול שאסור לחצות אותו. זה קו אדום".

עוד הוסיף ברקוביץ': "אלו היו עתירות שבג"ץ חייב היה לדון בהן". אראל סג"ל הצטרף כמובן לטענות והוסיף כי יש כעס רב בימין על ברק בדיוק בגלל זה.