שקשוקה ירוקה ב-15 דקות: ארוחת הצהריים המושלמת

כשאין זמן לבשל אבל מתחשק משהו חם, בריא ומנחם – המנה הזו תסגור לכם את הפינה במינימום כלים ומקסימום טעם

כולנו מכירים את הרגע הזה באמצע יום העבודה או הלימודים: הבטן מתחילה להציק, הזמן קצר, והרצון להעמיד סירים שואף לאפס. במקום ליפול שוב למלכודת של ג'אנק פוד או חטיפים, הכירו את השדרוג המרענן למנה הלאומית: שקשוקה ירוקה, עשירה ומהירה בטירוף.

בניגוד לגרסה האדומה והקלאסית, שדורשת בישול ארוך וצמצום של עגבניות, הגרסה הירוקה מתבססת על עלי תרד טריים ושמנת. היא קלילה יותר, מזינה מאוד, ונראית כאילו יצאה מבית קפה יוקרתי – למרות שהיא לוקחת בדיוק רבע שעה מהרגע שהדלקתם את הגז ועד שהביס הראשון בפה.

המצרכים (למחבת אישית ומפנקת):

חופן גדול ומכובד של עלי תרד טריים (מומלץ לקנות את אלו שמגיעים שטופים ומוכנים בקופסה).

1/2 קופסה של שמנת לבישול (או קרם קוקוס לגרסה פרווה/ללא לקטוז).

2 שיני שום , פרוסות דק.

2-3 ביצים טריות.

חופן גבינה בולגרית או פטה מפוררת (לא חובה, אך מוסיף מליחות נהדרת).

תבלינים: קורט מלח, פלפל שחור גרוס, ומעט אגוז מוסקט (השידוך המושלם לתרד ושמנת).

מעט שמן זית לטיגון.

שלבי ההכנה – צעד אחר צעד:

הבסיס הירוק: מחממים מעט שמן זית במחבת קטנה על אש בינונית. מוסיפים את פרוסות השום ומטגנים אותן כחצי דקה, רק עד שהן מתחילות להפיץ ריח משגע (זהירות לא לשרוף!). מצמצמים נפחים: זורקים למחבת את עלי התרד. תוך דקה-שתיים הם יוציאו את הנוזלים שלהם ויאבדו נפח בצורה משמעותית. יוצרים את הרוטב: מוזגים פנימה את השמנת לבישול, מוסיפים את המלח, הפלפל ואגוז המוסקט, ומביאים לרתיחה קלה במשך כדקה, עד שהרוטב מסמיך מעט. הביצים נכנסות לתמונה: בעזרת כף, יוצרים 2 או 3 גומחות קטנות בתוך התרד והשמנת. שוברים בעדינות ביצה לתוך כל גומחה. הטאץ' האחרון: מפזרים את הגבינה הבולגרית מסביב לביצים. מכסים את המחבת, מנמיכים מעט את האש ומבשלים במשך 5-6 דקות, עד שחלבוני הביצה יציבים ולבנים, אך החלמונים עדיין נוזליים ומפתים.

איך מגישים? מורידים את המחבת ישירות לשולחן (על תחתית מתאימה), בוצעים חתיכה יפה של לחם טרי או פיתה חמה, מנגבים ונהנים מארוחה שהיא חוויה. בתיאבון!