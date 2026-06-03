גנץ: "נתניהו אדריכל תוכנית החלוקה של העם"

יו"ר כחול לבן יצא בנאום תקיף נגד ראש הממשלה, אך שלח מסר מורכב גם לגוש המרכז-שמאל: "אם תקום ממשלה צרה או כזו שנשענת על קיצוניים – לא עשינו כלום. חצי עם ירגיש שניצח, אבל החצי השני ירגיש את מה שמתנגדי הממשלה מרגישים היום. ממשלת השינוי כשלה"

יו"ר כחול לבן, ח"כ (רא"ל במיל') בני גנץ, הציג הבוקר (רביעי) קו תקיף ומפוכח כאחד, המבקר הן את הממשלה הנוכחית והן את המודל של "ממשלת השינוי" הקודמת בה היה חבר. הדברים נאמרו במסגרת יומו השני של כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה שעורך המכון הישראלי לדמוקרטיה בירושלים.

בנאומו, שהתקיים במסגרת מושב 'הכלכלה כמנוע לשינויים באוטונומיה החרדית', התייחס גנץ תחילה לסוגיית השוויון בנטל ואמר כי החרדים עושים שגיאה חמורה בהנצחת הסיטואציה שבה הקהילה חשובה מהמדינה: "אני לחלוטין מסכים עם הדרישה שהם יהיו חלק אינטגרלי מלא, שהם יהיו בזכויות למדינה", ציין, והוסיף כי להערכתו החברה החרדית תיראה אחרת בעתיד במידה והמדינה תנהג נכון.

"נתניהו אדריכל החלוקה, אך החלפתו לבד לא תספיק"

בהמשך דבריו, עבר יו"ר כחול לבן לתקוף ישירות את ראש הממשלה, אך מיהר להבהיר כי פתרון המשבר עמוק בהרבה מרק חילופי שלטון: "נתניהו חייב לסיים את תפקידו. הוא בעיניי אבי הפילוג, הוא מאדריכלי תוכנית החלוקה הזו, ונושא באחריות למחדל הגדול ביותר שהיה. יש לנו עם שלם שהממשלה הזו עבדה קשה מאוד כדי לשכנע אותו – שהוא בעצם שניים".

עם זאת, גנץ הציב תמרור אזהרה ברור בפני שותפיו הפוטנציאליים באופוזיציה מפני הקמת ממשלה צרה חלופית: "החלפת נתניהו לכשעצמה לא תספיק. אם מחר תקום ממשלה צרה של הצד השני או כזו שנשענת על הקיצוניים, אז אני אומר שלא עשינו כלום. חצי עם אולי ירגיש שניצח, כי הנה 'החלפנו את ביבי', אבל החצי השני ירגיש את מה שמתנגדי הממשלה הזאת מרגישים היום. כביש ארבע יהיה חסום, צומת קפלן איילון תהיה פתוחה".

הביקורת העצמית על ממשלת השינוי: "לא הצלחנו להעביר כלום"

גנץ לא חסך ביקורת גם מהממשלה בה היה שותף בעבר מול נתניהו, והסביר מדוע לדעתו ממשלה שאינה רחבה וציונית נידונה לשיתוק: "תמכתי בהקמת ממשלת השינוי והייתי חלק ממנה. היא הייתה באמת מורכבת מאנשים וכוונות טובות, אבל מעבר לעובדה שזה היה חצי עם נגד חצי עם אחר – לא הצלחנו להעביר שום רפורמה גדולה. לא מתווה שירות שאני מדבר עליו כבר 10 שנים, לא הגבלת קדנציות, לא הסדר דת ומדינה ולא חוקה. אנחנו נעביר חוקה ב-61 מנדטים? עם 64 ניסו להעביר רפורמה ולא הצלחנו, אז 61 יכולים?"

גנץ שחזר את הקשיים הניהוליים של אותה תקופה והשווה אותם למצב הנוכחי: "בממשלת השינוי כל ח"כ או ח"כית היו מלך או מלכה, וכל בוקר מישהו אחר איים להפיל את הממשלה ואזרחי ישראל שילמו את המחיר. למרות שברור שממשלת השינוי כשלה, וגם ממשלת ימין מלא עוד יותר כשלה והביאה לאסון – עדיין יש לא מעט פוליטיקאים שמאמינים שצריך לחזור על הניסוי ונשארים בנאמנות עיוורת לבלוק".

היעד: ממשלה ציונית רחבה ללא קיצוניים

בדבריו תקף גנץ גם את הרכב הממשלה הנוכחי המקבל החלטות ביטחוניות: "תראו את הממשלה היום, חצי מהם בכלל לא שירתו, והם שולחים את הבן שלי? מה זה?". לשיטתו, הפתרון היחיד למבוי הסתום הוא הקמת פרונט פוליטי רחב: "אם יהיה פרונט של 60-70 ח"כים ציוניים, הוא יוכל להביא אליו גם את החברה החרדית וגם את החברה הערבית, ללא שליטה על בעיות ביטחוניות... בלי ממשלה ציונית רחבה לא נוכל לעשות שום דבר מהדברים הגדולים שאנחנו צריכים לעשות".

את נאומו חתם בהצהרת כוונות פוליטית לקראת הבאות: "אני וחבריי נפעל להקמת ממשלה רחבה וציונית ללא קיצוניים, שתהיה מסוגלת לקחת הכרעות גדולות ותקדם את ישראל קדימה בכל התחומים. ממשלה שתשים סוף לחלוקה ותביא לאחדות בעם, ממשלה שלא תנסה לנצח במלחמת האחים – ואני אומר לכם שאנחנו בדרך לשם".