מפגש דורות מרגש: השיר החדש של נויפלד ואור עמרמי ברוקמן

מפגש דורות מוזיקלי מרתק: פרויקט "המשקפיים של נויפלד", בניצוחו של המלחין והמפיק שמוליק נויפלד, משחרר סינגל חדש ומסקרן בשם "וויסקי". הפעם, מי שנכנס אל האולפן הוא אור עמרמי ברוקמן — בעל הקול החד-פעמי שכבש את המדינה בתוכנית "הכוכב הבא" ואף שחרר השנה את אלבום הבכורה שלו.

את השיר החדש כתב שחר הדר, והוא הולחן בשיתוף פעולה מיוחד בין נויפלד לעמרמי ברוקמן, שאמון גם על העיבוד וההפקה המוזיקלית.

"מפגשים מרגשים ויצירתיים"

החיבור בין השניים נולד לאחר שנויפלד זיהה את היכולות הווקאליות האדירות של אור על מסך הטלוויזיה.

שמוליק נויפלד מספר: "הבנתי שהוא זמר עם יכולות אדירות וזה גרם לי להזמין אותו להתארח במופע המשקפיים בפסטיבל הפסנתר, ואחר כך לעבוד איתו על שירים. זהו יום חג של שנינו ואני מקווה שהשיר הזה יהפוך לשיר של כולכם".



גם אור עמרמי ברוקמן לא מסתיר את ההתרגשות מהשותפות החדשה: "כבוד גדול בשבילי לקחת חלק בפרויקט המשקפיים של נויפלד. את שמוליק אני מכיר מתחילת דרכי המוסיקלית ותמיד המפגשים שלנו על הבמה ובאולפן מרגשים ויצירתיים מאד. שמח להיות לצד אמנים מופלאים שהשתתפו כבר בפרויקט המרשים הזה".