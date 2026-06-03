יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על קובי מימון

קובי מימון חוגג יום הולדת 46, וזה הזמן לחזור ל-10 עובדות מעניינות על הקומיקאי האהוב: מהאודישן שלא עבר, דרך ניסיון לשבור שיא גינס בסטנדאפ ועד הזוגיות החדשה עם זמרת האופרה דניאלה לוגסי

קובי מימון חוגג היום יום הולדת 46. במשך יותר משני עשורים הוא הפך מאיש בידור צעיר באילת לאחד הקומיקאים המוכרים והאהובים בישראל, עם קריירה שמשלבת סטנדאפ, טלוויזיה, משחק, דיבוב ואפילו ריאליטי. לרגל יום הולדתו, אספנו 10 עובדות מעניינות על האיש שמצליח להצחיק את המדינה כבר שנים.

1. הוא בכלל התחיל באילת

הרבה לפני הפרסום הגדול, מימון עבד בצוות הבידור של מלון "קלאב אין" באילת. במשך שלוש שנים הוא הופיע מול נופשים מכל הארץ, ובמקביל עלה לבמות סטנדאפ ברחבי העיר. התקופה הזו נחשבת לבית הספר האמיתי שלו לעולם הבידור.

2. האודישן הראשון שהסתיים באכזבה

בשנת 2004 ניסה את מזלו בתוכנית "האקדמיה לצחוק" בערוץ ביפ. למרות הביטחון והכישרון, הוא לא הצליח לעבור את שלב האודישנים. בדיעבד, זו הייתה רק תחנת ביניים בדרך לקריירה מצליחה במיוחד.

3. הפריצה ב"צחוק מעבודה"

הפריצה הגדולה שלו הגיעה כשהצטרף לתוכנית "צחוק מעבודה". במשך שבע עונות הוא הפך לאחד מהפנים המזוהות ביותר של התוכנית, והחשיפה שקיבל שם הפכה אותו לאחד הסטנדאפיסטים המבוקשים בישראל.

צחוק מעבודה - קובי מימון צילום: רשת 13

4. כמעט שני מטרים

קשה לפספס את מימון גם בגלל חוש ההומור שלו - וגם בגלל הגובה. הוא מתנשא לגובה של 1.96 מטר, נתון שהפך לאורך השנים לחלק בלתי נפרד מהבדיחות והדימוי הציבורי שלו.

5. ניסה לשבור שיא גינס

במרץ 2015 עלה למופע סטנדאפ שנמשך 42 שעות ו-20 דקות ברציפות. מדובר באחד מניסיונות הסטנדאפ הארוכים ביותר שנעשו בישראל. למרות ההישג המרשים, השיא לא נכנס באופן רשמי לספר השיאים של גינס בעקבות מחלוקת טכנית על אופן התיעוד.

6. הוא לא רק סטנדאפיסט

לאורך השנים בנה מימון קריירת משחק מרשימה. הוא השתתף בסדרות מצליחות כמו "חברות", "זגורי אימפריה", "פרודים", "התחנה", "ספיידרז" ו"חיים שלי", שבה אף גילם גרסה טלוויזיונית של עצמו ושל משפחתו.

כשהגירושין נכנסים לעלילה: קובי מימון בראיון על החזרה לזגורי צילום: קובי מימון בראיון לסרוגים.

7. גם ילדים מכירים את הקול שלו

בשנת 2017 דיבב את דמותו של גרגמל בסרט "דרדסים: הכפר האבוד". זו לא הייתה הפעם היחידה שבה השתלב בעולם הדיבוב, אך ללא ספק אחת הדמויות הזכורות ביותר שביצע.

8. אח של כדורגלן

לא כולם יודעים, אבל קובי מימון הוא אחיו של הכדורגלן שי מימון, ששיחק במשך שנים בליגת העל. למרות שכל אחד מהם בחר מסלול שונה לחלוטין, שניהם הצליחו לבנות קריירה מצליחה בתחומם.

קובי מימון ואשתו התגרשו: "תם הפרק הזוגי" צילום: (צילום מסך מתוך אינסטגרם)

9. הגיע גם לרחבת הריקודים

בשנת 2023 הצטרף לעונה של "רוקדים עם כוכבים". למרות שלא הגיע לגמר, הוא הצליח להפתיע לא מעט צופים והוכיח שהוא יודע לעשות הרבה יותר מאשר רק להצחיק.

10. הזוגיות החדשה עם זמרת האופרה

אחרי הגירושים מהשחקנית קרן שיניוק, עמה היה נשוי 12 שנים ולהם שלושה ילדים משותפים, מימון פתח פרק חדש בחייו. בשנה האחרונה הוא מנהל זוגיות עם זמרת האופרה דניאלה לוגסי, והשניים אף שיתפו לאחרונה תמונה זוגית ראשונה ברשתות החברתיות. לפי מקורבים, נראה שהאהבה החדשה מחזירה הרבה אור ושמחה לחייו.