ניצחון לקואליציה: מבקר המדינה הבא הוא מיכאל ראבילו

ניצחון לקואליציה: עו"ד מיכאל ראבילו ומי ששימש כפרקליטו האישי של ראש הממשלה בנימין נתניהו בשורה של הליכים משפטיים וציבוריים בשנים האחרונות, נבחר לתפקיד מבקר המדינה.

המינוי הוא צעד בעל חשיבות אישית ופוליטית לנתניהו, שהוביל מאחורי הקלעים את המאמץ לקידום בחירתו ובוחן את ההצבעה כמבחן ליכולת השליטה בקואליציה.

ראבילו זכה ב-61 מהקולות, בעוד ששופט העליון יוסף אלרון קיבל 57 קולות. מדובר במהפך דרמטי שכן בסבב הקודם, בו אף אחד לא קיבל 61 קולות, אלרון היה המוביל וקביל 60 קולות.

מדוברות הכנסת נמסר: ברוב של 61 קולות: מליאת הכנסת בחרה במיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה. מיכאל ראבילו נבחר במליאת הכנסת לתפקיד מבקר המדינה, לאחר שזכה לתמיכת 61 חברי כנסת בסיבוב השני. יוסף אלרון זכה לתמיכתם של 57 חברי כנסת.



