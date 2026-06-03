הסוף באופק: זה התאריך שבו יתקיים גמר "האח הגדול"

אחרי עונה שעוררה לא מעט ביקורת מצד הצופים והובילה למהלך חריג של הכנסת תשעה דיירים חדשים לבית, נראה כי תאריך גמר "האח הגדול" נחשף. אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, בעוד כשלושה שבועות נדע מי יזכה במיליון השקלים

אחרי עונה סוערת במיוחד, שנחשבת לאחת המדוברות והשנויות במחלוקת בשנים האחרונות, נראה שברשת כבר יודעים מתי צפוי להתקיים גמר "האח הגדול".

על פי פרסום של בטטת כורסה, אם לא יחולו שינויים של הרגע האחרון, גמר העונה צפוי להתקיים במוצאי שבת, 27 ביוני. המשמעות היא שבעוד כשלושה שבועות בלבד יסתיים המסע בבית המפורסם, ואחד מהדיירים יזכה במיליון שקלים.

עונה שספגה לא מעט ביקורת

כבר מתחילת העונה נשמעה ברשת ביקורת רבה מצד הצופים על בחירת הדיירים ועל הדינמיקה שנוצרה בבית. לא מעט גולשים טענו כי חלק מהדמויות פחות הצליחו לייצר עניין, בעוד אחרים התלוננו על ריבוי זוגות ועל חוסר בעימותים משמעותיים שהיו מזוהים עם עונות קודמות של התוכנית.

הביקורת הייתה כה משמעותית, עד שבהפקה בחרו במהלך חריג יחסית והכניסו במהלך העונה תשעה דיירים חדשים לבית, בתקווה לרענן את המשחק, לשנות את מאזן הכוחות ולהכניס אנרגיות חדשות.

דני קוזו נכנס לבית צילום: האח הגדול

הספירה לאחור החלה

כעת, כשהגמר כבר נראה באופק, הדיירים שנותרו בבית נכנסים לישורת האחרונה של המשחק. בשבועות הקרובים צפויות הדחות נוספות, עד לרגע שבו יישארו הפיינליסטים שיתמודדו על התואר ועל הפרס הגדול.

אם אכן לא יחול שינוי בלוח השידורים, ב-27 ביוני נדע מי יהיה הזוכה הגדול של העונה ויסיים 110 ימים בבית "האח הגדול".