שופט עליון לשעבר או פרקליטו של נתניהו? הבחירות למבקר המדינה

החלה ההצבעה החשאית בכנסת לבחירת מבקר המדינה העשירי: עו"ד מיכאל ראבילו, שייצג את ראש הממשלה בכמה דיונים משפטיים, הוא מועמד הקואליציה לתפקיד או שופט העליון בדימוס יוסף אלרון, שנתמך על-ידי האופוזיציה

במליאת הכנסת החלה הבוקר (רביעי) ישיבה מיוחדת, שבמהלכה ייבחר





120 הח"כים יצביעו בחשאיות מאחורי פרגוד שבסיומה ייבחר אחד משני המועמדים לתפקיד המבקר - עו"ד מיכאל ראבילו שמשמש כפרקליט אישי לראש הממשלה בנימין נתניהו, ושופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון. הזוכה בהתמודדות יכהן בתפקיד מבקר המדינה למשך שבע שנים.

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אמש, ח״כים ביהדות התורה אמרו בשיחות סגורות שלא יתמכו מחר בפרקליט נתניהו, עו״ד מיכאל ראבילו, לתפקיד מבקר המדינה. גורם במפלגה אמר למיכאל שמש: ״לשים את העורך דין שלך כמבקר המדינה, זה להפוך לרוסיה״.

מנגד, אחרי אולטימטום של ׳יהדות התורה׳ לסכל את בחירת ראבילו בעקבות מועמדות מלכיאלי. ש״ס מושכת את מועמדות מלכיאלי לוועדה למינוי דיינים. מה שעשוי לשפר את סיכוייו של ראבלו.



