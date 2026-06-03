רע"ם הכריעה למי תצביע בבחירות למבקר המדינה

הדרמה מאחורי הפרגוד: סיעת רע"ם בראשות מנסור עבאס קיבלה החלטה דרמטית לגבי הצבעתה בבחירות החשאיות. המהלך המפתיע עשוי לטרוף לחלוטין את הקלפים, ולפתוח פתח לחברי קואליציה לנצל את החשאיות כדי לסגור חשבון פתוח

תפנית חסרת תקדים במערכת הפוליטית לקראת הבחירות לתפקיד מבקר המדינה הבא: סיעת רע"מ (הרשימה הערבית המאוחדת) קיבלה החלטה דרמטית והחליטה להעניק את תמיכתה הרשמית לשופט בית המשפט העליון, יוסף אלרון, כמועמד הסיעה לתפקיד הרם כך פרסם עמית סגל.



המהלך, שנשמר בסוד עד לרגע האחרון, מכה גלים במשכן הכנסת וצפוי לשנות לחלוטין את מאזן הכוחות ואת מפת האינטרסים בין הקואליציה לאופוזיציה.

ההחלטה של רע"מ נחשבת למפתיעה במיוחד, בהתחשב בכך שהשופט יוסף אלרון מזוהה לא פעם כשופט עצמאי בעל תפיסות שמרניות, אשר לא פעם איתגר את המערכת המשפטית הוותיקה מבפנים. העובדה שדווקא מפלגה ערבית מהאופוזיציה בוחרת ליישר קו עם מועמדותו, מלמדת על צעדים טקטיים עמוקים שמנהל יו"ר המפלגה, מנסור עבאס, מאחורי הקלעים, ומסמנת נכונות לשיתופי פעולה בלתי צפויים כדי להשיג הישגים מגזריים.

התמיכה של רע"מ לא רק טורפת את הקלפים, אלא עשויה להעניק לאלרון את הרוב הדרוש לבחירתו במידה ויזכה לתמיכת חלקים נרחבים בקואליציה. המהלך הנוכחי מייצר מבוכה קשה בשאר מפלגות האופוזיציה, שמנסות לייצר חזית אחידה נגד מינויים המזוהים עם הקו השמרני, ומוכיח פעם נוספת כי רע"מ ממשיכה לפעול כשחקן עצמאי לחלוטין במגרש הפוליטי, ללא מחויבות לבלוקים המסורתיים