התרגשות שיא: עומר אדם חושף הצצה מהחזרות למופע הענק | צפו

שבוע לפני שיעלה לבמה באצטדיון הלאומי ברמת גן מול עשרות אלפי צופים, עומר אדם חושף הצצה נדירה מחדר החזרות. בתיעוד שפרסם נראה הזמר לצד תזמורת גדולה, כשההכנות למופע הסולד אאוט נכנסות לישורת האחרונה

הספירה לאחור החלה. שבוע בלבד לפני שיעלה לבמה באצטדיון הלאומי ברמת גן מול עשרות אלפי צופים, עומר אדם כבר נמצא עמוק בתוך ההכנות למופע הענק.

בתיעוד שפרסם ברשתות החברתיות נראה הזמר במהלך חזרות אינטנסיביות, כשהוא עובד יחד עם תזמורת גדולה במיוחד על העיבודים והביצועים לקראת הערב הגדול. בסרטונים אפשר לראות עשרות נגנים, צוות מוזיקלי רחב ואת אדם עצמו כשהוא שר ומלטש את הפרטים האחרונים.

צפו בחזרות של עומר למופע

מתוך הסטורי של עומר

מתוך הסטורי של עומר

שעות של חזרות לקראת רגע האמת

ההופעה, שכבר הוכרזה כסולד אאוט, דורשת היערכות מורכבת במיוחד. מההצצה ששיתף אדם ניתן להבין כי בימים אלה עיקר הפוקוס נמצא על החלק המוזיקלי של המופע, כאשר החזרות מתקיימות בקצב אינטנסיבי לקראת העלייה לבמה.

לצד התזמורת הגדולה, נראה כי ההפקה כולה נכנסה לישורת האחרונה, כשכל פרט מקבל תשומת לב לקראת אחד המופעים הגדולים שייערכו השנה בישראל.



