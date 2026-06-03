כאוס במטה הכללי: צה"ל מתנהל ללא מפקדים קבועים בבור

שרשרת הפיקוד של הגוף הרגיש ביותר שאחראי על הפעלת הכוח בכל הגזרות נמצאת בכאוס מוחלט בעיצומה של מלחמה. בעקבות הדחת רח"ט המבצעים, פציעת המחליף המיועד בלבנון והמינויים הזמניים, הבור בקריה מתנהל ללא דמויות קבועות. הרמטכ"ל זמיר טרם קיבל החלטות על מינויי קבע

חטיבת המבצעים של צה"ל, הגוף שאמור להוות את "הלב הפועם" של הפעלת הכוח הצבאי בכל הגזרות, נמצאת בימים אלה בכאוס פיקודי חסר תקדים. בעקבות שרשרת אירועים דרמטיים, שלושת התפקידים הרגישים והחשובים ביותר בחטיבה אינם מאוישים כעת בידי דמויות קבועות, ובשלושתם ניצבים ממלאי מקום זמניים בלבד, דווקא בעיצומה של הלחימה בלבנון.

בראש הפירמידה החטיבתית ניצב תפקיד ראש חטיבת המבצעים (רח"ט המבצעים). לאחר פרישתו המיידית של תא"ל ישראל שומר בעקבות הפרשה הפלילית בה הוא נחשד, הוקפץ למלא את מקומו ראש מחלקת התכנון המבצעי, אל"ם א'. מי שאמור היה להיכנס לתפקיד באופן קבוע, תא"ל ברק חירם, מועמד כעת לתפקיד המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, וכלל לא בטוח שיגיע בסופו של דבר לחטיבה.

התפקיד הבכיר השני, ראש מחלקת המבצעים, נותר אף הוא ללא מפקד קבוע. ראש המחלקה הקודם, אל"ם איוב כיוף, סיים את תפקידו לפני ימים אחדים ומונה למפקד חטיבת גולני. מי שהיה אמור להחליפו הוא מח"ט 401, אל"ם מאיר בידרמן, אלא שבידרמן נפצע קשה בקרבות בלבנון ואינו יכול לאייש את התפקיד. בשל כך, הוחלט להציב במקומו ממלא מקום זמני במילואים – אל"ם במיל' שלומי בן לולו.

הכאוס הפיקודי משפיע באופן ישיר גם על העמדה השלישית בחשיבותה, ראש מחלקת התכנון המבצעי. בתפקיד זה מחזיק באופן רשמי אל"ם א', אך מכיוון שהוא נאלץ לשמש כעת כממלא מקום רח"ט המבצעים במקומו של שומר, גם מחלקת התכנון נותרה ללא איוש מלא ובפועל הוצב בה ממלא מקום זמני נוסף.

תמונת המצב המדאיגה בבור בקריה מתרחשת בזמן שהרמטכ"ל זמיר טרם קיבל החלטות סופיות לגבי זהות המחליפים הקבועים של הקצינים השונים. אם לא די בטלטלה בחטיבת המבצעים, משבר ממלאי המקום זולג לעבר תפקידים בכירים נוספים במטה הכללי, כאשר מאז אתמול תפקיד המזכיר הצבאי לראש הממשלה נותר ללא קצין שימלא אותו, ובמקביל, מזה חצי שנה שאין נספח הגנה קבוע בוושינגטון בשל מחלוקות פוליטיות סביב שר הביטחון ישראל כ"ץ.