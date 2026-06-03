טלי גוטליב באמירה חריגה: "סופר לגיטימי להתאהב בו"

חברת הכנסת טלי גוטליב, יצאה היום (רביעי) להגנתו של ראש חטיבת המבצעים, תת-אלוף ישראל שומר, שהורחק אמש מתפקידו ופורש מצה"ל באופן מיידי. פרטי הפרשה אינם ידועים, אך ישנם חשדות חמורים בענייני מוסר.

גוטלי‏ב כאמור יצאה להגנתו וכתבה: "ראש חטיבת המבצעים תא״ל ישראל שומר הוא תותח על! אדיר שבאדירים! לוחם ללא חת שהותיר עלי רושם עז במסגרת דיוני וועדת חוץ ובטחון. לא יאומן שתא״ל שומר נאלץ לסיים שירות צבאי מפואר בשל קשר עם פקודה כך לפי הפירסום.

לא כל קשר בין מפקד לפקודה הוא ניצול יחסי מרות!! להגדיר כעבירה כל קשר בין מפקד לפקודה כניצול פסול זה לעג קודם כל לי כאשה. ככל שאכן יש ניצול בוודאי שזה אסור ופסול. אך לגמרי לגיטימי, סופר לגיטימי, להתאהב להימשך לנהל קשר עם בכיר כזה או אחר. די לצביעות".

עוד הוסיפה גוטליב: "‏אפרופו צביעות, הסדרה המצליחה ״כשהגלים מתחזקים״ עסקה בקשר בין מפקד לפקודה שלא היה בו טיפת ניצול רק התחבטויות אינסופיות בין הראש והלב והרגש.. ‏לא שאני מומחית להתאהבויות אך אני לגמרי יכולה להבין שאשה חכמה ואינטיליגנטית שעובדת לצד גבר כאריזמטי וסופר מוכשר עשויה לרצות וזה יכול להיות אפילו חזק ממנה להיות בקשר אישי איתו. ‏תא״ל שומר מצדיעה לך ומעריכה את עשייתך המפוארת למען העם והארץ".