"שלמו בדם יקירכם": כתובת נאצה רוססה סמוך למערכת חדשות 12

גל של הסתה חמורה בלב תל אביב: כתובות נאצה הכוללות איומים מפורשים ברצח אותרו הבוקר (רביעי) סמוך למערכת "קשת 12" ולביתו של עיתונאי חדשות 13, רביב דרוקר.

הכתובות כוונו נגד העיתונאים הבכירים גיא פלג, רביב דרוקר ואמנון אברמוביץ', ונגד ערוצי התקשורת המובילים (כאן 11, קשת 12 ורשת 13). בנוסף, רוססו איומים קשים נגד הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, האלופה (במיל') יפעת תומר-ירושלמי.

בין הכתובות המאיימות שרוססו על הקירות נכתב: "לבוגדים שלום. פושעים, תשלמו בדם יקירכם". בכתובת אחרת, אשר כוונה ישירות נגד הפצ"רית לשעבר תומר-ירושלמי, נכתב: "הסרת דרגות יחד עם ראשה".

מחדשות 12 נמסר: "קוראים למשטרת ישראל לפעול במהירות נגד העומדים מאחורי ריסוס כתובות הגרפיטי המסיתות לאלימות נגד עיתונאי חדשות 12, 13 ו-11. זו אינה הפעם הראשונה שכתובת מסוג זה מרוססת. הפעם מדובר באיום ישיר, מפורש וברור - זוהי נורת אזהרה בוהקת ועל גורמי אכיפת החוק לפעול מיד בהתאם".

בעקבות גילוי הכתובות, ב'כאן' תאגיד השידור הישראלי פרסמו גינוי חריף ותקפו את אוזלת היד, לדבריהם, בטיפול במקרים דומים בעבר. "אי אפשר להתייחס לאירוע במנותק מהניסיונות המתמשכים לביצוע דה-לגיטימציה לתקשורת הישראלית החופשית, ולניסיונות לפגוע בעצמאותה ולהחליש אותה", נמסר מטעם התאגיד. עוד הוסיפו פנייה ישירה לרשויות האכיפה: "אנו קוראים למשטרה, שלא פעלה בתקיפות במקרים דומים קודמים, לפעול מיידית לאיתור המסיתים ולמיצוי הדין עמם".