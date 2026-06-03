משה סעדה חושף: זו תהיה הדרישה הראשונה מראש מח"ש החדש

חבר הכנסת משה סעדה חושף מה תהיה דרישתו מראש מח"ש החדש ומבהיר כי מיד לאחר שחוק מח"ש יאושר בשבוע הבא, היעד המרכזי שסומן יידרש להגיע לחקירה פלילית.

חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד עורר הבוקר (רביעי) סערה פוליטית ומשפטית נוספת, כשהצהיר בראיון לתחנת הרדיו החרדית 'קול ברמה' על הצעד המעשי הראשון שבכוונתו לקדם מיד לאחר אישור הרפורמה במחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש). לפי סעדה, מיד עם השלמת החקיקה בשבוע הבא ומינוי ראש מחלקת חקירות חדש, תוגש דרישה רשמית לזמן את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, לחקירה פלילית תחת אזהרה.

החשדות אותם מבקש ח"כ סעדה לחקור נוגעים ישירות לניהול הפרשות הרגישות סביב הליכי המעצר והחקירה של לוחמי "כוח 100" בשדה תימן, ולמערכת היחסים המקצועית והמשפטית עם הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר. לדבריו, התנהלותה של היועמ"שית בפרשות אלו עלתה כדי התנהלות עבריינית שחובה לחקור.

"החוק החדש מאפשר זאת"

במהלך הראיון הדגיש סעדה כי הצעת החוק הפרטית שהוא מוביל – אשר נדונה אך בימים האחרונים בוועדות הכנסת לקראת קריאה שנייה ושלישית – משנה לחלוטין את גבולות הגזרה של גוף החקירה. התוכנית החדשה מוציאה את מח"ש מכפיפותה לפרקליטות המדינה, מנתקת את הזיקה המקצועית הישירה שלה ליועמ"שית, ומעניקה לה סמכויות נרחבות לחקור לא רק שוטרים אלא גם דרגים בכירים בפרקליטות ובייעוץ המשפטי.

"מח"ש החדשה תחקור את גלי בהרב-מיארה כעבריינית", הבהיר סעדה בטון נחרץ, תוך שהוא מאשים את היועמ"שית ברדיפה מכוונת של לוחמים ואנשי מערכת הביטחון. הוא הוסיף כי החוק החדש נבנה במטרה לייצר מנגנון איזון מול הגופים החזקים ביותר במערכת המשפט ואכיפת החוק, וכי זמנה של החסינות המוסדית תם.

התנגדות חריפה במערכת המשפט

ההצהרות הלוחמניות הללו מגיעות על רקע התרעות קשות מצד ראשי מערכת המשפט והחוק. היועמ"שית בהרב-מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן כבר התייצבו בתוקף נגד החוק, והזהירו כי הכפפת מח"ש לדרג הפוליטי וניתוקה המקצועי יהפכו את הגוף ל"כלי שרת בידי השלטון" ויפגעו אנושות בדמוקרטיה ובעצמאות מערכת אכיפת החוק.

אליהם הצטרפו השבוע גם מנהלי מח"ש לשעבר, ערן שנדר והרצל שבירו, ששיגרו מכתב אזהרה דחוף לחברי הכנסת וטענו כי המהלך, שקודם ללא עבודת מטה מקצועית, צפוי להוביל לשיבוש קשה ובלתי הפיך בפעילותה השוטפת של מערכת המשפט בישראל. חרף הביקורת והאזהרות החריפות, בקואליציה נחושים להביא את החוק לאישור סופי במליאה כבר בימים הקרובים, פני המערכת לקראת התנגשות חזיתית חסרת תקדים.