דדי ברנע תחת מתקפה חריפה: "ניסה לתפור תיק"

הפרשן הצבאי יוסי יהושוע, תקף בחריפות את ראש המוסד היוצא דדי ברנע, על רקע ניסיונו לפגוע במינוי של מחליפו, רומן גופמן

הפרשן הצבאי יוסי יהושוע, התייחס היום (רביעי) לכניסתו של ראש המוסד החדש רומן גופמן, ולניסיון למנוע את המינוי על ידי ראש המוסד היוצא, דדי ברנע.

בדבריו כתב יהושוע: "‏מאז ה-7 באוקטובר כתבתי ואמרתי דברים קשים מאוד על תפקודם ואחריותם של הרצי הלוי רונן בר אהרון חליוה, אבל הם בניגוד לדדי ברנע מעולם לא שיקרו בטח לא לבג״ץ ומעולם ולא ניסו לתפור תיק למחליף שלהם - גם אם לא אהבו אותו או לא רצו אותו בתפקיד במקומם".

נזכיר כי ראש המוסד ברנע התריע במכתב ששלח לבג"ץ על מינוי רומן גופמן לראש המוסד כי גופמן עלול "לעשות נזק בתוך ארגון הפועל ללא חוק וללא בקרה חיצונית מספקת". לדבריו, אם הוא ידע על הפעלתו או מעצרו של הנער אורי אלמקייס, "יש כאן בעיית מוסר קשה שאיננה מאפשרת למנותו לתפקיד".

במכתב שנחשף לראשונה ב־i24NEWS כתב ברנע כי "במציאות הקיימת היום שבה המוסד עובד ללא פיקוח או בקרה, הסיכון הוא גדול מאוד". לדבריו, פעילות מנוגדת לנהלים עלולה "לסכן את עובדי המוסד עצמם, את הארגון ואף לגרום לנזק עצום למדינת ישראל".

ברנע הביע התנגדות חריפה למינוי גופמן גם בעדותו לפני ועדת גרוניס.