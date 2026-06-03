רגע לפני הבחירות: הסוקר בהערכה דרמטית לטובת נתניהו

‏צוריאל שרון (דיירקט פולס) התייחס היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל' לסקרים השונים ולאיחוד בין נפתלי בנט לגדי איזנקוט לקראת הבחירות.

בפתח דבריו הוא אמר כי "אין ספק שהאיחוד בין בנט ללפיד הוא גול עצמי. שניהם היו במצב קשה - בנט דמם מנדטים תקופה ארוכה ולפיד ראה תזוזות בין 0 ל-4 מנדטים. המהלך הזה היה מתבקש עבורם, השאלה אם הוא לא נעשה מוקדם מדי או מאוחר מדי".

עוד הוא הוסיף: "אייזנקוט לוקח כרגע שני מנדטים מהליכוד ישירות, אבל שם פה כוכבית ולהערכתי הם עוד יחזרו לגוש הימין. איזנקוט עם דעות ברורות ולא רואה את עצמו כחלק מהדבר הזה".