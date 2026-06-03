ישראל אסרה את כניסתה של פעילת החרם נגד המדינה לארץ

משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות המליץ למנוע את כניסתה לישראל של הפעילה האמריקנית לינדה סרסור. השר עמיחי שיקלי: "מי שמוביל חרמות נגד ישראל יישא בתוצאות"

משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות הודיע כי המליץ למנוע את כניסתה לישראל של לינדה סרסור, אחת הדמויות המזוהות ביותר בארצות הברית עם פעילות חרם נגד ישראל.

סרסור הייתה צפויה להגיע לישראל בתחילת חודש יולי, אך בעקבות המלצת המשרד הוחלט שלא לאפשר את כניסתה למדינה.

במשרד ציינו כי סרסור מזוהה במשך שנים עם פעילות לקידום חרמות נגד ישראל בזירה הבינלאומית, ונחשבת לאחת הפעילות הבולטות בתנועות הפועלות נגד המדינה בארצות הברית.

שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, בירך על ההחלטה והבהיר כי מדובר בחלק ממדיניות עקבית שמוביל משרדו.

"הוריתי למנכ״ל משרדי אבי כהן סקלי למנוע את כניסתה לארץ של לינדה סרסור, מן הדמויות הבולטות בפעילות החרם נגד ישראל בארה״ב וממובילות המחאות האלימות לתמיכה בחמאס לאחר השבעה באוקטובר".

שיקלי הוסיף כי "בכך, אנו ממשיכים ליישם ללא פשרות את המדיניות שהתוויתי במשרד התפוצות והמאבק באנטישמיות: כל מי שמסית ותומך בחרמות כנגד מדינת ישראל, יישא בתוצאות ויוחרם בעצמו".

לינדה סרסור, פעילה פלסטינית-אמריקנית, מזוהה בשנים האחרונות עם קמפיינים פוליטיים וחברתיים בארצות הברית, ובישראל נמתחה עליה ביקורת בשל תמיכתה בפעילות חרם נגד המדינה ובשל התבטאויותיה ביחס לסכסוך הישראלי-פלסטיני.

ההחלטה למנוע את כניסתה מצטרפת לשורת צעדים שנקטה ישראל בשנים האחרונות נגד פעילים זרים המזוהים עם תנועת ה-BDS ועם קמפיינים בינלאומיים להחרמת המדינה.