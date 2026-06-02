סמוטריץ' הבטיח "אף שקל": נתניהו אישר 13 מיליארד שקל למיגון

מאז ה-7 באוקטובר, הדרג המדיני, ובראשם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הציגו קו נחרץ ותוקפני לפיו תפיסת המיגון הפיזי מתה, וכי המענה היחיד לאיומים בצפון הוא התקפי ומכריע. והנה כעת, ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר מבצעים פניית פרסה שקטה ומאשרים בממשלה שלוש החלטות ענק בהיקף של כ-13 מיליארד שקלים, המבוססות ברובן הגדול בדיוק על אותה שיטת ביצור שהוגדרה על ידם כלא רלוונטית.



נתניהו אמנם הגדיר את הצעד הנוכחי כבשורה אדירה שתחזיר את הביטחון והשגשוג, אך עבור מי שעקב מקרוב אחר ההצהרות הקודמות, המהלך הנוכחי נראה בעיקר כמו זיגזג בלתי מוסבר בתוך תפיסת הביטחון הרשמית של השניים, המלמד על פער לא קטן בין המילים שנאמרו בשטח לבין המעשים בפועל.





"סמוטריץ' מתנגד למיגון" - חד משמעית נכון! לא נשקיע יותר שקל במיגון. צבא שדורש מיגון לא מאמין בניצחון. אני מאמין בניצחון, אני דורש ניצחון. תושבי הדרום גמרו להתמגן. מעזה לא ישקף יותר איום לעבר אזרחי ישראל. נקודה.



"בגלל ההתנגדות של סמוטריץ' הרכבת תישאר סגורה עוד שנתיים" - הפוך… pic.twitter.com/PWzb82T4bk — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) October 8, 2024

התוכנית שמקדמים כעת נתניהו וסמוטריץ' מחזירה למרכז הבמה את הכלים הפיזיים הישנים, כאשר במסגרת המענה המיידי יוקצו 150 מיליון שקלים לטובת פריסת כ-1,800 מיגוניות חדשות במרחב הציבורי, בתחנות הסעה ובמרכזים מסחריים, לצד שיפוץ של כ-500 מקלטים ציבוריים שנמצאים בכשירות נמוכה.



במקביל, המדינה חוזרת להשקיע בטווח הארוך עם תקציב עתק של 6.6 מיליארד שקלים, אשר יוקדש כולו לסבסוד מלא לבניית ממ"דים בבתי קרקע לתושבים בטווח 0-9 ק"מ מהגבול, בשווי של 182 אלף שקלים ליחידת דיור, ואף יוענק שיפוי רטרואקטיבי של 50 אלף שקלים למי שהחל בבנייה באופן עצמאי.

מעבר לביצור הפיזי של היישובים, אישרו ראש הממשלה ושר האוצר תוכנית רב-שנתית נוספת על סך 5.6 מיליארד שקלים, המציבה יעד אסטרטגי שאפתני במיוחד של תוספת 100 אלף תושבים חדשים לצפון עד שנת 2036 ובניית כ-25 אלף יחידות דיור חדשות.



התקציב שאמור לפצות על הנזק הכלכלי והחברתי של השנתיים האחרונות צפוי להתחלק בין מגוון תחומי חיים, ובהם כ-670 מיליון שקלים למרכז הרפואי לגליל בנהריה ומרפאות אזוריות, כ-600 מיליון שקלים לשיקום כבישים וקידום מסילת הרכבת לקריית שמונה, לצד מאות מיליונים נוספים לפיתוח המעגנה בנהריה, מרכזי חדשנות, חיזוק החוסן הרשותי והקמת תחנות כיבוי ומבני משטרה.

יחד עם החלטות קודמות, נתניהו וסמוטריץ' מצהירים בגאווה כי סך התקציבים שיופנו לצפון מגיע לכ-20 מיליארד שקלים. עם זאת, השינוי החד בעמדת ההנהגה – שהפסיקה לפתע להצהיר על סוף עידן המיגון וחזרה לפזר מענקים לממ"דים ומיגוניות – מותיר את הציבור בצפון לא רק עם תקוות לשיקום, אלא בעיקר עם תהיות עמוקות לגבי קיומה של אסטרטגיה סדורה וארוכת טווח אצל מקבלי ההחלטות.