טלטלה בצמרת: תא"ל בצה"ל פורש לאלתר עקב חקירה חמורה

דרמה בצמרת הביטחונית: הודעת צה"ל על פרישת ראש חטיבת המבצעים, תא"ל ישראל שומר, מ"נסיבות אישיות" מגיעה על רקע חקירה חריפה במצ"ח בחשד לטוהר המידות. הרמטכ"ל אישר את סיום שירותו לאלתר, ואל"ם א' הוקפץ למלא את מקומו באופן מיידי

עידת אדמה חסרת תקדים בצמרת הפיקוד של צה"ל: ראש חטיבת המבצעים, תת-אלוף ישראל שומר, הורחק היום (ג') מתפקידו ופורש מצה"ל באופן מיידי. בעוד שבהודעה הרשמית של דובר צה"ל נמסר כי ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, קיבל את בקשתו של תא"ל שומר לסיים את תפקידו מ"נסיבות אישיות", מאחורי הקלעים מתבררת דרמה מורכבת בהרבה, הכוללת חשדות חמורים בענייני מוסר.

בשל רגישותו המפליגה של התפקיד, מעטים בתוך הצבא היו בסוד העניינים על דבר קיומה של החקירה, שנשמרה תחת מעטה סודיות כבד עד לפריצתה הבוקר.

נחקר ארוכות במצ"ח; הרמטכ"ל עדכן את פורום מטכ"ל

תא"ל שומר, שנחשב לקצין מוערך ומבטיח ואף נקשר לאחרונה כמועמד אפשרי לקידום לדרגת אלוף וכניסה לפורום המטה הכללי, נחקר היום ארוכות תחת אזהרה במשרדי המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח). בעקבות הממצאים והחשדות החמורים שהעלו חוקרי מצ"ח, עודכן הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, בפרטי הפרשה.

הרמטכ"ל זמיר פעל במהירות, עדכן את חברי פורום מטכ"ל בהתפתחויות, ואישר לאלתר את בקשת הפרישה והדחתו של הקצין, כך שהוא יפרוש מן השירות באופן מיידי ולא יוחזר לחטיבה עד לתום בירור החשדות המלא נגדו.

מחליף מונה מהיום להיום באגף המבצעים

כדי למנוע פגיעה בפעילות המבצעית והרגישה של היחידה, במיוחד בימים מתוחים אלו, הוחלט בצה"ל שלא להמתין לערוצי המינויים הרגילים. קצין בדרגת אלוף-משנה הוקפץ לתפקיד באופן מיידי.

על פי הנחיית הפיקוד הבכיר, עד למינוי מחליף קבוע, ימלא את מקומו של ראש חטיבת המבצעים ראש מחלקת התכנון באגף המבצעים, אלוף-משנה א׳, שנכנס לתפקידו התובעני כבר משעות הבוקר. בצה"ל ובמערכת הביטחון עוקבים בדריכות ובמבוכה רבה אחר המשך חקירת מצ"ח, בפרשה שמטלטלת את צמרת הצבא.