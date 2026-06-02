"צריך לגרום ליועמ"שית לפחד שלא תוכל לצאת מביתה"

מגיש רדיו 'קול ברמה', יעקב גרודקה, עורר סערה ציבורית נרחבת לאחר שקרא למאזינים להטיל מצור על ביתה של גלי בהרב-מיארה: "לשים אותה במעצר בית, לגרום לה לפחד

התבטאות חסרת תקדים ויוצאת דופן בחריפותה נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, נשמעה בשידור חי בתחנת הרדיו החרדית 'קול ברמה'. במהלך תוכניתו, קרא המגיש ומנהל התוכניות יעקב גרודקה למאזינים ולמארגני הפגנות להעתיק את מוקדי המחאה ולייצר מצור קבוע וממושך סביב ביתה הפרטי של היועמ"שית.

בדבריו, אשר עוררו מיד סערה ציבורית נרחבת, טען גרודקה כי חסימות הכבישים בריכוזים החרדיים כגון בני ברק או ירושלים אינן יעילות ורק פוגעות בציבור המקומי, בחולים ובקשישים. במקום זאת, הציע להפנות את כל האש הציבורית ישירות לעבר חייה האישיים של בהרב-מיארה.

"להקיף את הבית בטבעת חנק"

במונולוג נוקב, השתמש השדרן במילים קשות המרמזות על כוונה לשבש לחלוטין את שגרת חייה של היועמ"שית ובני משפחתה, ואף קרא להטיל עליה "מעצר בית" אזרחי: "אולי לסגור ליועמ"שית את החיים, פשוט לעשות משמרות מתחת לבית שלה, פשוט להקיף את הבית של היועמ"שית בטבעת חנק, שהיא לא תוכל לצאת מביתה! צריך לגרום ליועמ"שית לפחד! לגרום לה שהיא לא תוכל לצאת מביתה, היא לא תוכל לנשום! זה מה שצריך".

גרודקה הוסיף ומתח ביקורת על כך שבזמן שהציבור החרדי סובל, היועמ"שית ממשיכה בשגרת יומה ללא הפרעה, כשהוא מציין כי אפשר לראות אותה מסתובבת במתחם שרונה עם הפמלייה והמאבטחים שלה, שותה קפה ומסתובבת ברחובות.

קריאה להקמת ישיבה מחוץ לביתה

בהמשך דבריו, פנה המגיש באופן ישיר למארגני המחאות והציע מודל פעולה אקטיבי, המבוסס על מקרי עבר בעולם החרדי: אני קורא למאזינים ולמארגני הפגנות: כתובתה של היועמ"שית ידועה. החיים הפרטיים שלה הם לא חיים פרטיים. הגיע הזמן ליצור טבעת חנק סביב החיים האישיים של היועמ"שית ומשפחתה. פשוט לבנות ישיבה, כמו שהיה במעשיהו אז בזמנו של 'שאגת אריה' – שאגת עולם התורה מחוץ לבית שלה!"

את דבריו חתם בקריאה לאברכים להגיע למקום, להקים אוהלים, להתגורר שם ולא לזוז, הכל בתיאום עם גדולי ישראל ומבלי לבטל תורה, במטרה ברורה אחת: "לא לתת לה לצאת, לשים אותה במעצר בית! פשוט כך". הדברים הקשים עוררו תגובות נסערות במערכת הפוליטית והמשפטית, ורבים ברשתות החברתיות כבר קוראים לגורמי אכיפת החוק לפתוח בחקירה בחשד להסתה ואיומים על עובדת ציבור.