צפו: לאן נעלם אלדד יניב?

סרט דוקומנטרי חדש של ערוץ 14 מנסה להתחקות אחר היעלמותו של הפרשן ואיש התקשורת אלדד יניב מהמסכים. צפו

ערוץ 14 פרסם סרט תיעודי מיוחד המוקדש כולו לתעלומה שמעסיקה רבים במערכת הפוליטית והתקשורתית בתקופה האחרונה: לאן נעלם הפרשן ואיש התקשורת אלדד יניב?

הסרט, הנושא את הכותרת "לאן נעלם אלדד יניב? המסע בעקבות האיש שידע יותר מדי", מנסה להתחקות אחר היעדרותו הפתאומית של יניב מהמרחב הציבורי ומפאנל "הפטריוטים" שבו שימש כמשתתף קבוע בשנים האחרונות.

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עמיתים ומקורבים מנסים לפענח את התעלומה

במסגרת המשדר המיוחד, מובאת שורה של ראיונות עם עמיתיו לפאנל "הפטריוטים", לצד אנשי תקשורת ומקורבים נוספים שמכירים את יניב מקרוב.

המרואיינים השונים מציגים בסרט זוויות שונות ומנסים לפענח את פשר ההיעלמות המפתיעה של מי שהפך לאחד הקולות הבולטים והדומיננטיים ביותר על מסך הערוץ, ולקח פסק זמן ממושך מההופעות הטלוויזיוניות.