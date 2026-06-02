שורד השבי אלון אהל בתגובה ראשונה להודעת צה"ל

שורד השבי אלון אהל, שנחטף במהלך אירועי ה-7 באוקטובר לרצועת עזה ושוחרר במסגרת עסקת החטופים, פרסם הערב (שלישי) סרטון תגובה מיוחד בעקבות ההודעה הרשמית על חיסולו של אחד המחבלים שהיה מעורב באופן ישיר בחטיפתו.

אהל פתח את הסרטון כשהוא מתייחס לפעילות המבצעית שהובילה לסגירת החשבון עם המחבל: "הרגו את המחבל שהיה חלק מהחוליה שחטפה אותי", שיתף בהתרגשות.

"עושים עבודה מטורפת"

בעקבות החיסול המוצלח, ביקש אהל להעביר מסר של הערכה וחיזוק ללוחמי ומפקדי צה"ל שממשיכים לפעול בשטח, הן בעזה והן בלבנון, כדי להגיע לכל מי שלקח חלק בטבח ובחטיפת האזרחים.

"אני ממש רוצה להגיד תודה לצה"ל, שעושה עבודה מטורפת בעזה ובלבנון", אמר אהל בסרטון, וחתם את דבריו במסר נחרץ להמשך המערכה: "עד המחבל האחרון".