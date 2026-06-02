דרעי במתקפה חריפה על רה"מ: "נתניהו אשם, עשה טעות"

הציטוטים המלאים של יו"ר ש"ס נחשפים: מהאשמת נתניהו בתקרית עם הרב לנדו, דרך המתקפה האישית על מוטי בבצ’יק ("עושה הכל כדי להקים ממשלת שמאל"), ועד לתחזית הפוליטית הדרמטית ביום שאחרי הבחירות: "יהדות התורה ייכנסו לממשלת שמאל, ש"ס לא תיכנס לעולם"

דרמה פוליטית עמוקה מאחורי הקלעים של הקואליציה: היום (שלישי) נחשפים ציטוטים חסרי תקדים של יו"ר ש"ס, אריה דרעי, המציגים קו תקיף וחריף במיוחד נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ונגד השותפה החרדית הנוספת, יהדות התורה כך נחשף לראשונה בחדשות 13.



הדברים הללו חושפים לראשונה את עומק השבר בצמרת המפלגות החרדיות, ומשרטטים מחדש את מפת האפשרויות הפוליטיות ביום שאחרי הבחירות.

בשיחות סגורות שקיים, הטיל דרעי את האחריות למשבר הפוליטי האחרון ישירות על כתפיו של נתניהו, ומתח ביקורת קשה על התנהלותו סביב סוגיית חוק הגיוס הרגישה.

"ראש הממשלה אשם בתקרית עם הרב לנדו"

בדבריו התייחס יו"ר ש"ס למתיחות הקשה שנוצרה מול מנהיג הציבור הליטאי, וטען כי התבטאויותיו של נתניהו הן שהובילו לפיצוץ:"ראש הממשלה אשם בתקרית עם הרב לנדו ובמכתב החריף נגד הגוש. הוא עשה טעות עם כל הדיבורים שאין לו רוב לחוק הגיוס."

ההערכה הדרמטית: "יהדות התורה ייכנסו לממשלת שמאל"

החלק המטלטל ביותר בדבריו של דרעי נוגע לעתידה הפוליטי של יהדות התורה ולחבירה אפשרית שלה לגוש מתנגדי נתניהו. דרעי לא היסס לסמן את הגורמים שמובילים, לדעתו, את המהלך הזה מאחורי הקלעים, ואף תקף אישית את מוטי בבצ'יק, האיש החזק באגודת ישראל, כשטען כי הוא עושה הכול כדי להקים ממשלת שמאל.

בהמשך לכך, סיפק דרעי הערכה אסטרטגית ברורה לגבי התנהלותה של יהדות התורה לאחר הבחירות, לעומת הקו הבלתי מתפשר שהוא מתכנן להוביל במפלגתו שלו: "הם ייכנסו לממשלת שמאל אם תוקם כזאת אחרי הבחירות. ש"ס לא תיכנס לעולם לממשלת שמאל. אנחנו יודעים כבר מה זה שמאל ומה הם יעשו פה."

הדברים הנוקבים הללו של דרעי מוכיחים באופן חד-משמעי כמה עמוק המשבר הנוכחי בין נתניהו לבין יהדות התורה. בסביבה הפוליטית מעריכים כי אם הנתק והמשבר סביב חוק הגיוס לא ייפתרו בזמן הקרוב, עשויות להיות לכך השלכות פוליטיות דרמטיות שישפיעו ישירות על הרכב הממשלה הבאה.