צבי סוכות נגד כתב הארץ: "אוטו-אנטישמיות קווים לדמותה"

מתקפה חריפה של חבר הכנסת צבי סוכות (הציונות הדתית) נגד כתב עיתון "הארץ", יניב קובוביץ. חבר הכנסת מאשים את העיתונאי בפרסום כתבה שקרית לחלוטין המבוססת, לדבריו, על בדיות מוחלטות, ואף השתמש בביטויים קשים כלפי התנהלותו.



הרקע למתקפה הוא דיווח של קובוביץ הנוגע לפעילות או בקשה שהגיש חבר הכנסת, אשר לטענת סוכות הוצגה באופן מעוות ומגמתי שאינו קשור למציאות בשטח.

בציוץ תוקפני שפרסם, דחה ח"כ סוכות את הפרסום באופן גורף והבהיר כי כלל הפעולות מצידו נעשו בתיאום מלא עם גורמי האכיפה והביטחון. הוא תקף את הכתב וכתב כי מדובר באירוע פסיכי בכל קנה מידה, וכי יניב קובוביץ פשוט המציא סיפור שלא היה ולא נברא, המורכב מכתבה שלמה עם סיפורים מצוצים מהאצבע.

בהמשך דבריו, הדגיש חבר הכנסת כי בניגוד לרושם שניסה לעלות מהכתבה, האירוע המדובר עבר בשקט מוחלט וללא כל חיכוך עם כוחות הביטחון או תושבי האזור. הוא הסביר כי הגיש בקשה שאושרה בקלות על ידי כולם בצינורות המקובלים, וכי הפעילות עצמה התקיימה ללא אף הפרת סדר או אפילו אבן אחת שנזרקה על הכוחות. את דבריו חתם סוכות בהאשמה קשה כלפי העיתונאי והקו המערכתי של העיתון, כשכתב כי מדובר באוטו-אנטישמיות קווים לדמותה.