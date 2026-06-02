העיתונאי הבכיר מצטרף למקור ראשון

העיתונאי והפרשן הפוליטי זאב קם חוזר לעיתון "מקור ראשון" וישמש כפרשן הפוליטי של העיתון. במסגרת תפקידו החדש-ישן, קם ילווה את המערכת הפוליטית עבור הקוראים ויפרסם טור קבוע במוסף הפוליטי "יומן". במקביל לכך, הוא ימשיך כרגיל בתפקידיו כמגיש תוכניות וכפרשן בכאן רשת ב' ובכאן 11.

קם (46), תושב ירושלים, נחשב לאחד מבכירי הכתבים הפוליטיים בישראל. את דרכו העיתונאית החל ככתב פוליטי ומגיש בתחנת הרדיו גלי ישראל. בהמשך הדרך הצטרף ל"מקור ראשון" ככתב פוליטי ופרלמנטרי, וכן שימש ככתב הכנסת של עיתון מעריב ואתר nrg. עם הקמת תאגיד השידור הציבורי בשנת 2017 הצטרף לשורותיו ושימש במשך שנים ככתב הכנסת, עד שעבר בשנים האחרונות להגשת תוכניות ופרשנות. בשנים האחרונות אף החזיק בטור פוליטי שבועי בעיתון "בשבע".

צילום: מקור ראשון

"עיתונאי חד, מנוסה ומעמיק"

עורך מקור ראשון, קלמן ליבסקינד, בירך על המינוי ומסר: "אני מברך על חזרתו של זאב קם למקור ראשון. זאב הוא עיתונאי חד, מנוסה ומעמיק, שמכיר את הזירה הפוליטית מבפנים כבר שנים רבות, ומביא איתו שילוב חשוב של ידע, ניסיון, יושרה מקצועית ויכולת ניתוח מדויקת. החזרה שלו למקור ראשון היא חיזוק משמעותי לעיתון ולקוראיו, ותאפשר לנו להרחיב ולהעמיק את הסיקור הפוליטי שלנו לקראת מערכת הבחירות הקרובה".

זאב קם עצמו התייחס לצעד וסיכם תקופה בעיתונות הכתובה: "אני נרגש לחזור למקור ראשון, שהיה עבורי בית עיתונאי משמעותי במשך שנים. מקור ראשון הוא עיתון עם קול ייחודי, קהל קוראים מעורב וחושב, ומסורת של עיתונות רצינית, עצמאית ומעמיקה. אני מודה לקלמן ליבסקינד ולמערכת מקור ראשון על האמון, ומצפה להביא לקוראים פרשנות פוליטית רחבה, עניינית ומדויקת, מתוך היכרות קרובה עם הכנסת והמערכת הפוליטית. אני רוצה גם להודות מקרב לב לעיתון 'בשבע' ולעמנואל שילה ודודו סעדה, שם כתבתי בשנים האחרונות ונהניתי מכל רגע".