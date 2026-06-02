טראמפ בירך את הכתבת הישראלית לכבוד חתונתה: "הוא זכה בך"

כתבת חדשות 13 בארצות הברית, נריה קראוס, צפויה להינשא מחר בערב (3 ביוני) לבחיר ליבה, עידו.
רגע לפני שהיא צועדת אל החופה, שיתפה קראוס בחשבון האינסטגרם שלה הפתעה יוצאת דופן: ברכה אישית שקיבלה מלא אחר מאשר נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ.
קראוס העלתה צילום מסך של הודעת הטקסט מהנשיא, וכתבה בהתרגשות: "תראו ממי קיבלתי ברכה ראשונה לחתונה".
דברי הברכה של דונלד טראמפ (מתוך הודעת הטקסט):
"Neria: Have a great wedding, and life. Israel is in good hands! Please congratulate your future husband for me. He is already a winner in having you!!! President DJT"
בתרגום חופשי לעברית: "נריה: שתהיה לך חתונה נהדרת, וחיים נהדרים. ישראל נמצאת בידיים טובות! אנא מסרי את ברכותיי לבעלך לעתיד. הוא זכה בך!!!".
תגובות