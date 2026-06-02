מיכאל שמש מתפוצץ: "איזה ספין עלוב; תתביישו"

הכתב הפוליטי של רשת 13, מיכאל שמש, מדווח הערב (שלישי) על נוכחות דלה במיוחד בישיבת הממשלה שהוגדרה כ"מיוחדת" לצורך טיפול במצב הביטחוני והאזרחי בצפון הארץ.

על פי המידע שפרסם שמש מתוך הישיבה, חברי הממשלה כמעט ולא הגיעו לקחת חלק בדיון, ורק שלושה שרים בלבד נכחו באולם בזמן הישיבה המדוברת.

"איזה זלזול של שרי הממשלה"

שמש מתח ביקורת חריפה על הנוכחות המצומצמת ועל התנהלות חברי הממשלה סביב האירוע, במיוחד לאור המצב המורכב שבו מצויים האזור ותושביו.

"טוב זו באמת בושה וחרפה", כתב שמש בערוץ הטלגרם שלו בעקבות העדכון שקיבל מתוך החדר. "ידיד ערוץ הטלגרם שמשתתף בישיבת הממשלה מעדכן שרק שלושה שרים בלבד משתתפים כעת בישיבת הממשלה 'המיוחדת' לטיפול במצב הקשה בצפון. איזה ספין עלוב על הגב של תושבי הצפון, ואיזה זלזול של שרי הממשלה".