וואו | המגיש במתקפה קשה על אייל ברקוביץ': "מגיע לך"

איש התקשורת נכנס חזיתית באייל ברקוביץ' ומזכיר לו תקרית מלפני עשרות שנים: "עכשיו אני מבין למה זה קרה לך"

הפיצוץ הסוער באולפן של מוריה אסרף ואייל ברקוביץ' ברשת 13, במהלכו גורש הפעיל החרדי דולב דוידוביץ' מהשידור, ממשיך לעורר הדים בתעשיית התקשורת ומייצר עימות חזיתי חדש. מי שבחר לצאת במתקפה ישירה וחסרת מעצור נגד ברקוביץ' הוא איש התקשורת אלירז שדה, שבתוכניתו "מדברים חדשות" בערוץ i24NEWS הקדיש טור אישי נוקב להתנהלותו של כדורגלן העבר.

כזכור, המהומה החלה לאחר שדוידוביץ' עקץ בשידור חי את המגישים על הרקע הצבאי שלהם, דבר שהוביל לאובדן עשתונות מצדו של ברקוביץ', שצעק עליו ואילץ אותו לעזוב את המקום. שדה לא חסך בביקורת על התגובה הזו, וטען כי ברקוביץ' נוהג להשתלח באחרים בצורה בוטה, אך ברגע שמטיחים בפניו טענות דומות, הוא בוחר בצעד לא מקצועי שאינו הולם את המקצוע.

"הכלי הרע של ההפקה"

במהלך דבריו הציב שדה סימן שאלה גדול סביב המעמד הציבורי והמקצועי של ברקוביץ' על המסך. הוא הגדיר אותו כמי שמתפקד על תקן "האיש הרע" של תוכניות הריאליטי – דמות שגופי השידור משתמשים בה כדי לייצר פרובוקציות ואש, מבלי שיש מאחוריה תוכן אמיתי או הבנה בנושאים עליהם הוא מדבר. בהמשך לכך, אף הדביק לו את הכינוי המעליב "רז זהבי מ-Temu" וקרא לו להתבייש.

שדה הסביר כי לדעתו הגירוש האגרסיבי של המרואיין נבע בעיקר מחוסר יכולת להתמודד עם המציאות שהוצגה לו. לדבריו, דוידוביץ' בסך הכל ביקש מברקוביץ' להישאר באולפן ולהשיב לטענות, תוך שהוא מזכיר לו ולאסרף את תפקידיהם בעבר כעובד רס"ר וככתבת צבאית, ותהה כיצד מי שזהו עברם הצבאי מרשים לעצמם לתקוף בנחרצות כזו את המגזר החרדי.

חשבון פתוח מהצנחנים ועד לליגה האנגלית

בחלקו האחרון של המונולוג, בחר שדה להציב קו מפריד ברור בינו לבין ברקוביץ' בכל הנוגע לזכות להטיף מוסר בנושאי השירות והגיוס. שדה הדגיש את עברו כמי שירת כלוחם בחטיבת הצנחנים, וטען כי מתוקף כך יש לו את הלגיטימציה לדרוש מאחרים להתגייס לקרבי – זכות שלדבריו אינה עומדת לזכותו של כדורגלן העבר.

את הטור הנוקב נעל שדה בהתחשבנות היסטורית כואבת במיוחד, כשהחזיר את הגלגל לאחור לשנת 1996, אל התקרית המפורסמת במגרשי האימונים באנגליה בה ספג ברקוביץ' בעיטה בראש מחברו לקבוצת ווסטהאם, ג'ון הרטסון. שדה חתם בציניות ואמר כי בעוד שבעבר, כילד, הוא חש רחמים כלפי ברקוביץ' בשל אותו אירוע, הרי שכיום, לנוכח התנהגותו האולפנית והתוקפנית, הדברים נראים אחרת לגמרי והמניעים לאותו פיצוץ היסטורי הופכים ברורים.