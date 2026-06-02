טלטלה פוליטית: החרדים הנחיתו מכה על הקואליציה

בקואליציה נאלצו למשוך את הצעת החוק של רוטמן ולוין מסדר היום של המליאה לאחר שהתברר כי אין לו רוב

הנהלת הקואליציה משכה הערב (שלישי) מסדר היום של מליאת הכנסת את חוק המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש), לאחר שהסתבר ברגע האחרון כי אין להצעה רוב דרוש להצבעה. המהלך הדרמטי מגיע לאחר שהמפלגות החרדיות הציבו אולטימטום ברור, והתנו את תמיכתן בחוק בקידומו המיידי של חוק יסוד: לימוד תורה.

הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה, שנחשבת לאחד מחוקי הדגל של שר המשפטים יריב לוין ויו"ר ועדת החוקה חוק ומשפט ח"כ שמחה רוטמן, מבקשת להכפיף את מח"ש ישירות למשרד המשפטים במקום לפרקליטות המדינה. ההצעה אושרה בינואר האחרון בקריאה ראשונה ברוב של 57 תומכים מול 47 מתנגדים. בהודעה משותפת שפרסמו אז לוין ורוטמן הודגש כי "מח"ש תפעל כיחידת סמך עצמאית במשרד המשפטים, ללא כפיפות לפרקליט המדינה או לייעוץ המשפטי לממשלה". כעת, המשך החקיקה נקלע למבוי סתום.

המשבר מחריף: "אין לנו אמון יותר בנתניהו"

החרפת הטון המצד המפלגות החרדיות מגיעה על רקע המבוי הסתום סביב חוק הגיוס. בחודש שעבר קרא מנהיג הציבור הליטאי, הרב דוב לנדו, לחברי הכנסת של 'דגל התורה' לפעול לפיזור הכנסת, זאת בעקבות הודעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו למפלגות החרדיות כי אין רוב להעברת חוק הגיוס במתכונתו הנוכחית.

במכתב חריף שפורסם בכאן חדשות, כתב הרב לנדו לחברי הכנסת: "אין לנו אמון יותר בנתניהו. נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות. צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. כל מיני דיבורים על 'גוש' אינם קיימים יותר".

אל הדברים הללו הצטרף גורם בכיר במפלגות החרדיות, שהבהיר את הלך הרוח בראיון לתוכנית "בנימיני וגואטה" בכאן רשת ב': "הבנו בבירור שנתניהו לא מתכוון להעביר את הגיוס בכנס הזה. ולכן אין סיבה שנתאבד בשבילו בתקופת בחירות, כל אחד לעצמו". המשמעות המעשית של ההחלטה הערב היא סימן שאלה גדול המרחף מעל המשך יציבותה של הממשלה ויכולתה להעביר חוקים בהמשך מושב הכנסת.