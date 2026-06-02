עופר וינטר במתקפה על אהוד ברק: "מהלך מופקר"

תת-אלוף במיל' עופר וינטר מגיב בחריפות לקטע שבו נשמע ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק מתייחס לנסיגת צה"ל מרצועת הביטחון בשנת 2000 ואומר: "אני גאה בזה שהודעתי על הנסיגה (מלבנון), החלטתי וביצעתי אותה, והוריתי ואכפתי אותה, גם נגד התנגדויות מכל הכיוונים".

בסרטון תגובה מיוחד שפרסם וינטר, הוא תקף את דבריו של ברק והציג קו ישיר בין אותה החלטה לבין האיומים הביטחוניים הנוכחיים שעמם מתמודדת מדינת ישראל בגבול הצפון.

"העניקה לחיזבאללה חופש להתעצם"

"תקשיבו, תנו לי לגלות לכם", פתח וינטר את דבריו בסרטון. "מר ברק עשה את הבריחה המופקרת ההיא מלבנון, והיא זו שאיפשרה לאיראן להשתלט על לבנון ולהגיע לגבול הצפוני שלנו הכי קרוב שאפשר".

וינטר המשיך ותיאר את ההשלכות האסטרטגיות ארוכות הטווח של המהלך על מאזן ההרתעה והכוחות באזור: "היא העניקה לחיזבאללה זמן וחופש להתעצם. גרוע מכך, היא גרמה למסביבנו להבין שישראל, אומנם היא מדינה חזקה ומשגשגת, אבל אם מפעילים נגדה טרור והתשה – אז גורמים לה להתקפל ולסגת".

את דבריו חתם וינטר בהתייחסות לאירועים ההיסטוריים שבאו מיד לאחר מכן ולמציאות הנוכחית: "בגלל זה, פחות מארבעה חודשים אחר כך, עלינו אל האינתיפאדה באיו"ש ובעזה. תראו, אנחנו 26 שנה אחרי, ויש לנו הזדמנות לשנות את הפרדיגמה המטופשת הזאת – וחייבים לעשות את זה".