"אמ"ן כשל": ראש חטיבת ההפעלה הנכנס בוידוי נוקב

תא"ל א' נכנס לתפקידו כראש חטיבת ההפעלה במקום תא"ל מני ליברטי, ולא היסס להתייחס לכישלון ה-7 באוקטובר: "חובתנו לזכור, זה יכול לקרות גם במשמרת שלנו". ראש אמ"ן שיבח את המפקד היוצא: "הוביל את החטיבה באחת התקופות המטלטלות ביותר"

חילופים דרמטיים ורוויי רגש בצמרת אגף המודיעין: תת-אלוף א' נכנס רשמית לתפקידו כראש חטיבת ההפעלה באמ"ן, במקומו של תת-אלוף מני ליברטי, אשר שירת בתפקיד זה בשנתיים האחרונות וימשיך לתפקיד מפקד אוגדה 98.

מעמד החילופים נערך שלשום (שני) במחנה רבין, בראשות סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, וראש אמ"ן, אלוף שלומי בינדר, ובהשתתפות חברי פורום המטה הכללי, מפקדים ומשפחות. הטקס עמד בסימן הלחימה המתמשכת, כאשר המפקדים התייחסו באומץ הן להישגים המבצעיים יוצאי הדופן והן לכישלון המודיעיני של ה-7 באוקטובר.

ראש החטיבה הנכנס: "המלחמה התחילה בכישלון, חובתנו לזכור"

בנאומו עם קבלת הפיקוד, בחר ראש חטיבת ההפעלה הנכנס, תא"ל א', לדבר באופן ישיר, נוקב ונטול כחל ושרק על אירועי פתיחת המלחמה, והגדיר את הדברים כצו שעה למלאכת התיקון של האגף: "אנו מצויים במלחמה רב-זירתית, ארוכה ומאתגרת, אשר גבתה מאיתנו מחירים קשים וכואבים מאוד. מלחמה, שהתחילה בכישלון תפיסתי, מודיעיני ומבצעי.



"בטבח שמחת תורה השבעה באוקטובר, אגף המודיעין כשל במשימתו החשובה ביותר, להתריע מפני מלחמה, ובכך לא מימש את ייעודו כקו ההגנה הראשון של מדינת ישראל. חובתנו לזכור את הכישלון, לפעול מתוך ידיעה שזה יכול לקרות גם במשמרת שלנו, ולהמשיך במלאכת התיקון והטמעת הלקחים".





תת-אלוף א' ראש חטיבת ההפעלה באמ"ן צילום: דובר צה"ל

תא"ל א' הוסיף כי הוא מקבל את התפקיד בחרדת קודש ובתחושת שליחות עמוקה, והודה בחום לקודמו בתפקיד, תא"ל מני ליברטי: "אני מודה לך באופן אישי ובשם כל חיילי ומפקדי החטיבה על השנתיים בהן הובלת אותה בהצטיינות בתקופה ההיסטורית בה אנו מצויים".

ראש אמ"ן: לחימה ב-7 חזיתות ותהליך השתנות עמוק

ראש אמ"ן, אלוף שלומי בינדר, עמד בדבריו על המשקל הסגולי העצום של החטיבה בניהול המערכה הרב-זירתית, ושיבח את מנהיגותו של ראש החטיבה היוצא: "חטיבת ההפעלה היא אחת מאבני היסוד שעליהן נשען אמ"ן כולו. בשנתיים וחצי האחרונות נדרשו מפקדי ומשרתי החטיבה להתמודד עם מציאות חסרת תקדים: מלחמה רב-זירתית בשבע חזיתות, תמרון קרקעי בארבע מהן, השבת החטופים, מבצעים מיוחדים, שתי מערכות מול איראן ומבצעים בתימן".





תא"ל מני ליברטי צילום: דובר צה"ל

אלוף בינדר פנה לראש החטיבה היוצא, תא"ל ליברטי, ואמר: "לפני כשנתיים פגש מני את חטיבת ההפעלה באחת התקופות המורכבות והמטלטלות ביותר שידעו אמ"ן והחטיבה. מן הרגע הראשון בלטה מנהיגותו, נחישותו ויכולתו יוצאת הדופן לרתום אנשים למשימה. מני הוביל את החטיבה בתהליך של הכוונה ועמידה במשימות, תוך כדי הובלת הצורך להשתנות לאור לקחי ה-7/10".

בהמשך פנה אל המפקד הנכנס, תא"ל א', והביע בו אמון מלא: "אנחנו מכירים שנים רבות, ראיתי אותך מפקד על מבצעים נועזים ומסוכנים. אתה נכנס למים סוערים אבל אני בטוח בכל מאודי שאתה האדם הנכון במקום הנכון. המנהיגות, שיקול הדעת, חדות המחשבה והמקצוענות יסייעו לך להצליח".

המפקד היוצא: "פעלנו כגוף אחד, נטול אגו"

ראש חטיבת ההפעלה היוצא, תא"ל מני ליברטי, סיכם בחיבור רגשי עמוק את תקופת פיקודו הסוערת, והדגיש את השותפות המבצעית הרחבה שנבנתה בין הארגונים השונים: "עם כניסתי לתפקיד התחייבתי שאעשה כל שבכוחי לסייע לצה"ל לפגוע בכל מי שפגע בנו ובכל מי שרקם מזימות שטניות. פעלנו ביחד, כולם, כגוף אחד בתוך אמ"ן, בין אמ"ן לחיל האוויר וחיל הים, לאגפים ולפיקודים, ובין אמ"ן לחברנו היקרים בשב"כ ובמוסד".

תא"ל ליברטי פנה בהתרגשות למחליפו ואמר: "א', אנחנו מכירים שנים רבות, אתה הטוב שבטובים, אין מאושר ממני שאתה זה שעולה לקטר הרכבת להוביל. אני מאחל לך את כל ההצלחה שבעולם ועוד קצת. תודה לפורום המוביל של אמ"ן, על הזכות לשרת לצד חבורה שהיא כמעט כמו משפחה – חבורה אמיצה, מלוכדת, נטולת אגו, שרק רוצה שיהיה טוב".