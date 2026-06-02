גאווה: השחקן הישראלי ישחק במדי הבוגרים של ברצלונה

השחקן הישראלי הצעיר יקבל הזדמנות יוצאת דופן מהאנזי פליק וייכלל בסגל למשחקי טרום העונה בספרד. במועדון משווים אותו לפדרי ואינייסטה ומסמנים את הצעד הבא: השתלבות בברצלונה ב'

"מזכיר את פדרי או אנדרס אינייסטה"

הישג חסר תקדים לכדורגל הישראלי: הקשר הצעיר אוריין גורן, המשתרש בשנים האחרונות באקדמיית לה מאסיה המפוארת של ברצלונה, צפוי לקבל בקיץ הקרוב את ההזדמנות הגדולה בקריירה המקצוענית שלו. על פי דיווח נרחב בעיתון "ספורט" הספרדי, השחקן בן ה-17 בלבד יזומן באופן רשמי לסגל הקבוצה הבוגרת של המועדון לטורניר טרום העונה הקרובה.

המהלך המדובר מוגדר בספרד כניסוי כלים משמעותי מצדו של המאמן האנזי פליק, שנועד לבחון מקרוב את השתלבותו של הישראלי בסגל הבכיר לקראת העונה הבאה, ולחשוף אותו לרמות הגבוהות ביותר של הכדורגל האירופי.

"מזכיר את פדרי או אנדרס אינייסטה"

גורן, שהגיע לאקדמיה של ברצלונה בשנת 2022 ממחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה, הצליח לבסס את מעמדו כאחד הקישרונות המבטיחים ביותר בקטלוניה. במועדון מביעים ביטחון מוחלט בפוטנציאל המקצועי שלו, ומגדירים אותו כדגם של הקשר המודרני בזכות שילוב מנצח של איכות טכנית, אינטליגנציית משחק גבוהה ויכולת עבודה קבוצתית מרשימה.

בדיווחים בספרד אף הפליגו בשבחים והשוו את סגנון המשחק שלו לאגדות המועדון, תוך הדגשה כי הדרך שבה הוא מבין את המתרחש על המגרש, ומנווט את הקצב בהתאם לדרישות המשחק, מזכירה במובנים רבים את פדרי או אנדרס אינייסטה.

התחנה הבאה: בגרות מנטלית וקפיצה לברצלונה ב'

מעבר ליכולות המקצועיות עם הכדור, בצוות המקצועי של לה מאסיה מציינים לטובה דווקא את הבגרות התחרותית והחוסן המנטלי של השחקן הצעיר, המפגין רצון תמידי לשיפור עצמי.

במועדון רואים בגורן השקעה אסטרטגית ארוכת טווח לעתיד. בעוד שמשחקי טרום העונה יהוו את טבילת האש הראשונה שלו בעולם הבוגרים, התוכנית המקצועית עבורו לעונה הקרובה כוללת גם השתלבות טבעית בסגל של ברצלונה ב' בליגה הספרדית השנייה, כחלק מתהליך הפיתוח הרשמי שלו במועדון.