חשיפה: זהו החתן הסרוג החדש של "חתונה ממבט ראשון"

הדרמה מאחורי הפרומו המטושטש הגיעה לסיומה: תכירו את אביתר, בן למשפחה מוכרת מאוד בציונות הדתית, שבא למצוא אהבה מול המצלמות. כל הפרטים על השידוך המסקרן של העונה

הפרומו המותח של קשת 12 לא השאיר אף עין יבשה במגזר הדתי-לאומי, והערב (שלישי) התעלומה סוף סוף נפתרה. אחרי שבועות של ניחושים, שמועות בקבוצות הווטסאפ היישוביות וספקולציות ברשתות החברתיות, זהותו של החתן החדש של "חתונה ממבט ראשון" נחשפת.

תכירו את אביתר כהנא, החתן הסרוג החדש שנכנס הערב ללב של כולנו.

ברכת אבות וייחוס משפחתי

אביתר כהנא בן 38, מגיע במקור מירושלים - והדרמה סביב משפחתו היא הקשר לרב מאיר כהנא, פעיל הימין ומייסד תנועת "כך", שנרצח בניו יורק. סבו של אביתר, היה אחיו של הרב מאיר כהנא.

ברגע המרגש ביותר בפרק, שחלקו כבר נחשף בפרומו, קיבל אביתר ברכה חמה וחיבוק עוטף מהוריו, שהוכיחו שלמרות הפורמט הלא קונבנציונלי – האהבה והתמיכה המשפחתית קודמות להכל. הוא שודך לנטע מנשה בת ה-32, גם היא מירושלים.

אביתר ונטע צילום: Flow Photographers

המשך המסורת של המגזר בריאליטי

אביתר הוא לא הנציג הראשון של המגזר שמחפש אהבה על המסך. במהלך העונה פגשנו דמויות בולטות כמו לייקי שמגיעה ממשפחה חב"דניקית וארי שמגיע ממשפחה דתית באפרת. שניהם הביאו איתם קסם ייחודי וערכים מהבית. כעת, אביתר נכנס לנעליים הגדולות ומביא איתו שילוב של מסורת, מודרניות והרבה אומץ.