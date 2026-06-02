הממשלה אישרה תקציב להעמדת מחבלי הנוח'בה לדין

מדינת ישראל עושה צעד דרמטי ורשמי בדרך למיצוי הדין עם מתכנני ומבצעי הטבח הרצחני של ה-7 באוקטובר. בהודעה משותפת לדוברות משרד הביטחון ודוברות משרד האוצר, פורסם היום (שלישי) כי הממשלה אישרה את התוכנית המשותפת של שני המשרדים להעמדתם לדין של מחבלי הנוחבה, במסגרת מה שמכונה "חוק הנוחבות".



המהלך, שהובל על ידי שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', מגדיר את תשתית המימון והלוגיסטיקה הנדרשת לניהול אחד ההליכים המשפטיים המורכבים והרגישים ביותר בתולדות המדינה.

על פי המתווה שאושר, יוקצה למשרד הביטחון ולצה"ל תקציב עתק של למעלה מ-1 מיליארד שקלים, אשר ייפרס בין השנים 2026 ל-2029. תקציב זה נועד לאפשר למערכת הביטחון לממש את האחריות שהוטלה עליה ולהקים מאפס את כל המערך הנדרש לקיום המשפטים. בין היתר, הכסף ישמש להקמת תשתיות פיזיות ייעודיות, ובראשן מתחם בית משפט מיוחד, מפקדה של צה"ל ומתחם תביעה. מעבר לבנייה, התקציב יכסה גיוס כוח אדם נרחב, עלויות שכר, אחזקה שוטפת של המבנים, מערכות מחשוב, תקשוב ושירותי שידור, לצד מענה לוגיסטי מלא הכולל שירותי הזנה, רפואה וניוד.

עם אישור התוכנית והעמדת המשאבים, מערכת הביטחון צפויה להתחיל באופן מיידי בכל ההיערכויות הנדרשות בשטח כדי לקדם את ההליכים השיפוטיים. שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הדגיש את החשיבות המוסרית של המהלך וציין כי המדינה מחויבת להבטיח שכל מי שלקח חלק במתקפת הטרור יישא באחריות מלאה.



לדבריו, הבאתם לדין של המרצחים, האנסים והחוטפים היא חובה לאומית כלפי הנרצחים, המשפחות השכולות, החטופים ובני משפחותיהם, והיא תעביר מסר חד וברור לאויבי ישראל כי מי שפוגע באזרחיה ישלם את מלוא המחיר.

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', בירך אף הוא על המהלך והבהיר כי משרדו העמיד את מלוא התקציב הנדרש כדי לממש את החובה הזו ולעשות צדק עם מי שאיים על קיומה של המדינה. לדבריו, מדובר בכלי חיוני כדי שכל חושבי רעתה של ישראל יידעו בדיוק מה הדין שמצפה להם. כעת, כשהכסף אושר והתוכניות יוצאות אל הפועל, העיניים נשואות אל שלבי ההקמה של מתחם המשפט ההיסטורי, שינהל את המערכה המשפטית הגדולה ביותר נגד פעילי הטרור.