גופמן בנאום הכניסה: "נמשיך לפתח יכולות להפתיע ולהשפיע"

רומן גופמן באירוע כניסתו פנה לאנשי ונשות המערכת בנאום הגדרת יעדים, החמיא להם על פועלם בצללים, והבהיר כי עיקר המאמץ יישאר מחוץ לגבולות המדינה: "ליבת המוסד הינה בפעילות חשאית ביעד. נשמור על כך מכל משמר"

במהלך טקס חילופי ראשי המוסד, נשא היום (שלישי) ראש הארגון הנכנס , רומן גופמן נאום ממוקד בפני הפורום הבכיר של אנשי ונשות המערכת, שבו הגדיר את החזון המבצעי שלו להובלת ארגון הביון בשנים הקרובות. בנאומו, שהקלטה מתוכו הגיעה לידי המערכת, בחר ראש המוסד להחמיא לעובדי הארגון על פועלם החשאי, ויצר תשתית לשיתוף פעולה הדוק המבוסס על הניסיון המצטבר שלהם.

בפתח דבריו הפנה ראש המוסד הנכנס מסר ישיר של הערכה אל עובדי ועובדות הארגון, והדגיש את החשיבות שהוא רואה בידע המקצועי הקיים במערכת: "אתם הקול השקט והעוצמתי של מדינת ישראל ושל העם היהודי. אני נכנס בענווה אל המקום הקדוש הזה, תוך הישענות על הידע והניסיון שלכם שלא יסולא בפז."

מיד לאחר מכן עבר ראש הארגון להצגת תוכנית העבודה המתוכננת שלו, והבהיר באופן חד-משמעי כי המטרות המרכזיות של המוסד תחת הנהגתו יישארו ממוקדות בחו"ל. הוא הדגיש בפני הנוכחים כי המלאכה לא תמה, וכי מרכז הכובד המבצעי ישמור על אופיו המקורי: "ליבת המוסד הינה בפעילות חשאית ביעד. נשמור על כך מכל משמר, נמשיך לשכלל ולפתח יכולות ושיטות להפתיע ולהשפיע."