השופט הכריע: מכה לערוץ 14; ניצחון לאחים לנשק

בית המשפט המחוזי מרכז בלוד, קיבל את ערעורם של 'אחים לנשק' נגד ערוץ 14 וקבע כי על הערוץ לפרסם הודעת תיקון פומבית

בית המשפט המחוזי מרכז בלוד קיבל היום (שלישי) את ערעורה של תנועת "אחים לנשק" נגד ערוץ 14, וקבע כי על הערוץ לפרסם הודעת תיקון פומבית. זאת בעקבות כמה פרסומים שבהם נטען באופן שגוי כי הקצין החשוד בפרשת הריגול והדלפת המידע בפיקוד הדרום הוא מבכירי הארגון.

הפרשה החלה בין החודשים ספטמבר לנובמבר 2024, אז דיווח הערוץ בטלוויזיה ובאתר האינטרנט שלו על קצין בדרגת סגן אלוף שסייע למרגל בבסיס פיקוד הדרום. בדיווחים הללו, שחלקם נשענו על דבריו של ח"כ אלמוג כהן (עוצמה יהודית), נטען במפורש כי החשוד קשור לארגון "אחים לנשק" ואף נמנה עם מוביליו.

בעקבות מכתב התראה ששלחו מארגון "אחים לנשק", הסיר ערוץ 14 מהכתבות בדיגיטל את האזכורים שקשרו את התנועה למקרה. בהמשך, במסגרת כתב ההגנה שהגיש הערוץ בתביעת הדיבה, הודו אנשיו כי הקישור שנעשה בין הקצין החשוד לעמותה נבע מ"שגגה ובטעות אנוש". למרות זאת, הערוץ בחר שלא לפרסם הבהרה או התנצלות, לא ציין את מועד העדכון לצד הכתבות, והסתפק בביצוע "תיקון שקט" של הטקסטים באתר.

השופט אלי ברנד מתח ביקורת חריפה על התנהלות זו של ערוץ 14 ופסק כי "תיקון שקט" אינו נותן מענה לאינטרס הציבורי. בפסק הדין הדגיש השופט כי הקהל שנחשף לדיווחים המקוריים מכיר את הטענות כפי שהוצגו לראשונה, ולכן מבחינתו אלו הן העובדות הקיימות, כל עוד לא הובא לידיעתו דבר התיקון המאוחר.

על פי הדיווח בחדשות 12, מ"אחים ואחיות לנשק" נמסר בתגובה: "במשך תקופה ארוכה ניסה ערוץ 14 להכפיש את ארגון אחים ואחיות לנשק ואת אלפי המתנדבות והמתנדבים שלנו באמצעות פרסומים שקריים ודיבתיים והדהוד של פרסומים מכפישים של אישי ציבור מהרשתות החברתיות. בית המשפט קבע כי הערוץ חייב לתת פומבי לתיקון, לאחר שהודה שמדובר בשקר. הציבור זכאי לקבל תיקון ברור ומפורש לפרסומים אלו. זהו ניצחון עבור כל מי שמאמין שעיתונות חופשית חייבת להיות גם עיתונות אחראית".