לימור סון הר מלך פוצצה כנס של הח"כים הערבים. צפו

ח"כ לימור סון הר-מלך התפרצה הבוקר (שלישי) לכנס שארגנו ח"כים ערבים תחת הכותרת "כך עושים טרנספר" והתעמתה איתם.

סון הר מלך התפרצה וצעקה: "זו בושה גדולה לכנסת ישראל. לא יעבוד לכם. זו הארץ שלנו. זו נחלת אבותינו והבית של העם היהודי. אתם החרפה הכי גדולה בכנסת. בושה וביזיון שבמקום הזה אתם מקיימים את הדיון הנורא הזה. אתם תומכי טרור ותומכי המדינה הפלסטינית".

ח"כ עופר כסיף התחיל לקרוא לעבר הר-מלך קריאות גנאי וח"כ עאידא תומא סלימאן הגיבה בזלזול: "אני חייבת לומר לך שהכאב שלך מובן כי את יודעת שמדינה פלסטינית תקום ושאתם תצטרכו להתקפל. בינתיים יש לכם כמה ימים בשלטון ואתם תעופו בקרוב. אז תשבי בשקט או שתצאי. תעופי מפה".

סון הר-מלך השיבה "אתם תעופו. עאידה את יודעת בדיוק מי עף בפעם הבאה. זה שכנסת ישראל מאפשרת קיום כזה דיון זה חרפה. אתם רואים מה קורה ביהודה ושומרון - העם היהודי שב לאזור. הדיון שלכם הוא אות קלון לכנסת".

ח"כ אלמוג כהן הגיע אף הוא למקום והתעמת עם חברי הכנסת: "שאלף ואלפיים אימהות שלכם יבכו ולא אחת שלנו. בוגדים".



