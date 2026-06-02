מבקר המדינה על הפרשייה החמורה בנהריה: "לא ניתן לזה לקרות"

המבקר אנגלמן בכנס של איגוד המבקרים ברשויות המקומיות באילת, על השתלטות גורמי פשיעה בעיריית נהריה: "לא ניתן להסכים למציאות של זליגת כספי ציבור מהשלטון המקומי לארגוני פשיעה"

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, התייחס בכנס איגוד המבקרים הפנימיים ברשויות המקומיות שנערך היום (שלישי) באילת לחשדות לפיהם גורמי פשיעה השתלטו על הנעשה בעיריית נהריה.

לדבריו, "זאת מציאות שאי אפשר להסכים לה. השתלטות גורמי פשיעה על מכרזים ברשויות המקומיות בתחומים כגון פינוי אשפה, פרויקטי פיתוח ובפרט בדרך של שירותי ׳שמירה׳, משקפת זליגה של כספי הציבור לכיסם של גורמים עבריינים. לצד האמור אנו חווים תופעות נרחבות של פרוטקשן באזור ניכרים במדינה״.

המבקר התייחס לדוח שפרסם באפריל על מצב המשילות בנגב: ״נמצא כי קרוב ל-90 אחוז מהקבלנים דיווחו על תשלומי פרוטקשן. חייבים להיערך לתופעה זו המהווה סכנה לחברה. אסור לעמוד מנגד. על גורמי אכיפת החוק לפעול בנחישות לקפד את התופעה. ההיערכות המדינתית בנושא נמצאת בתוכנית הביקורת של משרד מבקר המדינה".