במקום מיכלי הדלק במפרץ חיפה - שכונת מגורים ובתי מלון

במקום מיכלי דלק - שכונת מגורים ובתי מלון. תכנית המתאר הארצית למפרץ חיפה - תמ"א 75 ("שער המפרץ") רשמה היום אבן דרך משמעותית.

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, בראשות מנכ"ל מינהל התכנון רפי אלמליח, אישרה פה אחד את ההנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה עבור "מתחם 1" - הראשון מבין ארבעה מתחמי תכנון המקודמים במסגרת התוכנית.

מדובר על האזור שמדרום לקרית חיים מאזור האיצטדיון ודרומה, בו נמצאים כעת מיכלי הדלק הענקיים. המיכלים יפורקו, האדמה תנוקה ועליה מתכוננת שכונת מגורים ופיתוח סביבתי.

שער המפרץ צילום: תכנון והדמיה משרד דרמן ורבקל אדריכלות.

המתחם הראשון כולל למעלה מ-19,000 יחידות דיור, 3,000 חדרי מלון, הצעה לפיתוח חוף הים ועוד. 'מתחם 1' מהווה את החלק הצפוני של התוכנית והוא המתחם היחיד עם ממשק לים.

המתחם משתרע על פני כ-3,000 דונם, וכולל בין היתר את אזור חוות המיכלים, מתחם האצטדיון בקריית חיים, יער ברנדס ורצועת החוף. המתחם צפוי לייצר רצף עירוני חדש וקישוריות ישירה בין אזורי המגורים לבין חוף הים.

הדיון במועצה הארצית מסמן את המעבר משלב התכנון האסטרטגי לשלב התכנון המפורט והיישומי.

מנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח: "המעבר לשלב התכנון המפורט של מתחם 1 הוא צעד משמעותי במימוש חזון תמ"א 75 ובשינוי פניו של מפרץ חיפה לדורות. מדובר באחד ממהלכי התכנון הגדולים והמורכבים שמקודמים כיום בישראל, אשר יחבר בין חיפה לקריות, יפתח את המרחב העירוני אל הים וייצור בסיס לצמיחה כלכלית, סביבתית וחברתית עבור כל אזור הצפון. אישור ההנחיות לתסקיר הסביבתי מסמן את תחילתו של שלב היישום, תוך הקפדה על בחינה מעמיקה של כלל ההיבטים הסביבתיים והתשתיתיים הנדרשים".