הטרנד שכבש את הרשת מקבל גרסה כשרה: לא 67 אלא 770

זה התחיל כבקשה תמימה של ילדי הקהילה ליצור גרסה הומוריסטית ללהיט "6 7", המשיך בסרטון ביתי ששבר את האינטרנט, והסתיים בלהיט ויראלי חוצה מגזרים. האזינו

"770" נולד במקור כבדיחה פנימית מתוך הקהילה היהודית בחו"ל: ילדים של חברים ומכרים בבית הכנסת ביקשו מהמוזיקאים והיוצרים פינחס ושקל ליצור גרסה כשרה והומוריסטית לטרנד המוזיקלי “6 7”.

מתוך הרעיון הזה נכתב משפט קצר באנגלית, שבו המספר 6 7 הוחלף ב-770 — מספר המזוהה עם ביתו המרכזי של הרבי מליובאוויטש בניו יורק, סמל שמוכר היטב לרבים בקהילה היהודית ברחבי העולם.

בהמשך צולם סרטון קצר עם בנו של פינחס, שמוליק, שמופיע לעיתים קרובות בתכנים שלו ברשתות. הסרטון הפך לוויראלי במהירות וצבר למעלה מ-7 מיליון צפיות, ולאחר מכן גרסאות נוספות של היוצרים הגיעו גם הן למיליוני צפיות נוספים. בעקבות ההצלחה והתגובות מהקהל, הוחלט להפוך את הרעיון לשיר מלא עם הפקה מוזיקלית מקורית.

כך נולד “770” — שיר שהפך לוויראלי בישראל בקרב קהל צעיר דובר רוסית, עברית ואנגלית, וחיבר בין הומור, תרבות רשת וזהות יהודית עכשווית.