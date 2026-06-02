יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על ונטוורת' מילר

כולם מכירים אותו כמייקל סקופילד מ"נמלטים", אבל כמה אתם באמת יודעים על ונטוורת' מילר? לרגל יום הולדתו ה-54, חזרנו לילדות באנגליה, הלימודים בפרינסטון, היציאה מהארון והאבחון המפתיע ששינה את חייו

עבור מיליוני צופים ברחבי העולם הוא תמיד יהיה מייקל סקופילד - האסיר הגאון שתכנן את הבריחה המתוחכמת ביותר בתולדות הטלוויזיה. אבל מאחורי כוכב "נמלטים" מסתתר סיפור חיים מרתק לא פחות: סטודנט מצטיין מפרינסטון, תסריטאי מצליח, פעיל חברתי ואדם שהתמודד לאורך השנים עם אתגרים אישיים לא פשוטים. לרגל יום הולדתו ה-54 של ונטוורת' מילר, אספנו עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליו.

1. נולד באנגליה - אבל גדל בניו יורק

ונטוורת' ארל מילר השלישי נולד ב-2 ביוני 1972 באוקספורדשייר שבאנגליה, להורים אמריקאים. כשהיה בן שנה בלבד עברה משפחתו לברוקלין שבניו יורק, שם גדל והתחנך.

2. יש לו שורשים מכל העולם

מילר מגיע ממשפחה בעלת רקע מגוון במיוחד. מצד אביו הוא ממוצא אפרו-אמריקאי ואפרו-ג'מייקני, בעוד שמשפחת אמו כוללת שורשים אירופיים ממספר מדינות. המורשת המגוונת הזו ליוותה אותו לאורך חייו ותרמה לזהותו הייחודית.

3. למד באוניברסיטת פרינסטון היוקרתית

לפני שהפך לאחד הכוכבים הגדולים בטלוויזיה, מילר למד ספרות אנגלית באוניברסיטת פרינסטון וסיים את לימודיו בשנת 1995. בזמן לימודיו נחשב לסטודנט מצטיין והשתלב בפעילויות רבות בקמפוס.

ונטוורת' מילר צילום: נמלטים

4. היה זמר א-קפלה לפני שהפך לשחקן

במהלך לימודיו היה חבר בהרכב הא-קפלה "The Princeton Tigertones". במסגרת הלהקה הופיע ברחבי העולם וצבר ניסיון ראשון בעמידה מול קהל, הרבה לפני שהפך לכוכב מסך.

5. "נמלטים" הפכה אותו לכוכב עולמי

בשנת 2005 קיבל את התפקיד ששינה את חייו - מייקל סקופילד בסדרה "נמלטים". דמותו של המהנדס הגאון שנכנס לכלא במטרה להציל את אחיו הפכה לאחת הדמויות הזכורות ביותר בטלוויזיה של שנות ה-2000.

6. היה מועמד לגלובוס הזהב

ההצלחה של "נמלטים" לא נעלמה מעיני המבקרים. כבר בעונה הראשונה של הסדרה היה מועמד לפרס גלובוס הזהב בקטגוריית השחקן הטוב ביותר בסדרת דרמה.

7. גם ביקר בישראל

בשנת 2008, בשיא ההצלחה הבינלאומית של "נמלטים", הגיע מילר לישראל במסגרת ביקור מתוקשר במיוחד. מאות מעריצים ליוו אותו במהלך שהותו בארץ, והוא הפך לאחד הכוכבים ההוליוודיים המדוברים ביותר שביקרו כאן באותה תקופה.\

ונטוורת' מילר צילום: Gage Skidmore

8. כתב סרט מצליח תחת שם בדוי

מילר לא הסתפק במשחק ופנה גם לכתיבה. את התסריט לסרט המתח הפסיכולוגי "סטוקר" הוא כתב תחת שם העט "טד פולק", כדי שהתסריט ייבחן בזכות עצמו ולא בזכות שמו המוכר.

9. יצא מהארון והפך לקול משמעותי בקהילה הגאה

בשנת 2013 יצא מהארון בפומבי לאחר שסירב להשתתף בפסטיבל קולנוע ברוסיה כמחאה על החקיקה נגד להט"ב במדינה. מאז הפך לדמות בולטת במאבק למען שוויון וזכויות אדם.

10. חשף אבחון על הרצף האוטיסטי בגיל 49

בשנת 2021 סיפר כי אובחן על הרצף האוטיסטי. לדבריו, האבחון עזר לו להבין טוב יותר את עצמו ואת האתגרים שליוו אותו לאורך השנים. במקביל, הוא דיבר בפתיחות גם על התמודדותו עם דיכאון ועל החשיבות של טיפול ושיח פתוח סביב בריאות הנפש.

גם יותר מ-20 שנה אחרי שהחל את דרכו בהוליווד, ונטוורת' מילר ממשיך להיות אחת הדמויות האהובות בעולם הטלוויזיה. עבור המעריצים הוא תמיד יהיה מייקל סקופילד, אבל סיפור החיים שמאחורי הדמות מרתק לא פחות.