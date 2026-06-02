אכזבה למעריצים בישראל: אוליביה רודריגו ממשיכה לתמוך בעזה

הזמרת הבהירה כי תמשיך להביע עמדות פוליטיות חריפות, חרף הביקורת מצד המעריצים המקומיים: "יהיה לא אמיתי מצדי להגיד שאני לא שבורת לב ממה שקורה בעזה"

כוכבת הפופ הבינלאומית אוליביה רודריגו שוב מעוררת סערה בקרב הקהל בישראל. בראיון נרחב שהעניקה לאחרונה לעיתון ה"ניו יורק טיימס", התייחסה הזמרת בת ה-23 לשורה של נושאים פוליטיים, וביניהם המלחמה בעזה – כשהיא בוחרת להציג עמדה חד-צדדית שמצטרפת להתבטאויות עבר שלה שקוממו את המעריצים המקומיים.

במהלך המפגש, נשאלה רודריגו על ידי המראיין על נכונותה להביע עמדות פוליטיות מפורשות בפני מיליוני מעריציה הצעירים, תוך ציון העובדה שבעבר כבר התבטאה נגד ממשל טראמפ ונגד רשויות ההגירה בארה"ב. כאשר נשאלה האם קיבלה אזהרות מאחורי הקלעים על כך שהעיסוק בנושא עזה עלול לפגוע בה מבחינה עסקית, השיבה רודריגו באופן נחרץ:

"אני מרגישה שאני מוקפת באנשים שחושבים בצורה מאוד דומה לשלי... אף אחד מעולם לא אמר לי 'אל תעשי את זה'. אני אמנית, ומה שאני עושה בעבודה שלי זה להגיד 'ככה אני מרגישה' ולהציג את זה לאנשים. אני חושבת שזה פשוט יהיה לא אמיתי מצדי להגיד שאני לא מרגישה שבורת לב ממה שקורה בעזה. אני תמיד מרגישה שאני יכולה לעשות יותר ולהגיד יותר".



לא הפעם הראשונה

עבור המעריצים בישראל, לא מדובר בהפתעה, אלא בהמשך ישיר לקו צורם. רודריגו, שנחשבת לאחת האמניות המצליחות ביותר בעולם בשנים האחרונות, בחרה לאורך תקופת הלחימה להביע הזדהות פומבית עם הצד העזתי, תוך התעלמות מופגנת מהטבח ב-7 באוקטובר וממצב החטופים הישראלים – דבר שגרר ביקורת חריפה ברשתות החברתיות מצד מעריצים כחול-לבן שחשו נבגדים.