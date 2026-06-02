בלי לעמוד שעות במטבח: סלט קינואה ובטטה שלא תפסיקו להכין

כשאין כוח לבשל אבל עדיין רוצים משהו טעים, בריא ומשביע - סלט הקינואה והבטטה הזה סוגר את הפינה בלי מאמץ. הוא מתאים לארוחת ערב קלילה, לקופסה לעבודה או אפילו להכנה מראש לכמה ימים קדימה.

הבונוס? הוא נשאר מעולה גם אחרי לילה במקרר ולא הופך לסלט עייף וסמרטוטי.

השילוב שעובד כל פעם מחדש

הקינואה נותנת בסיס משביע ועשיר, הבטטה מוסיפה מתיקות ורכות, החמוציות מכניסות קיק קטן של חמוץ-מתוק, והפקאנים נותנים קראנץ' ממכר. מעל הכל מגיע רוטב פשוט אבל מדויק שמחבר את כל הטעמים יחד.

מה צריך?

לבסיס

1 כוס קינואה

1 בטטה גדולה, חתוכה לקוביות

1 כף שמן זית

מלח ופלפל

התוספות

חצי כוס חמוציות או צימוקים כהים

חצי כוס פקאנים קצוצים או גרעיני דלעת

2 גבעולי בצל ירוק

חופן גדול פטרוזיליה קצוצה

הרוטב הממכר

3 כפות שמן זית

1 כף סילאן טבעי או דבש

1 כף מיץ לימון טרי

1 כפית חרדל דיז'ון

חצי כפית מלח

מעט פלפל שחור

מתחילים בבטטה

מחממים תנור ל-200 מעלות. מפזרים את קוביות הבטטה על תבנית עם נייר אפייה, מזלפים שמן זית ומתבלים במלח ופלפל. צולים כ-20 דקות עד שהבטטה רכה ומשחימה בקצוות.

הטריק לקינואה שלא יוצאת דייסה

שוטפים היטב את הקינואה במסננת דקה כדי להוציא את המרירות. מחממים מעט שמן בסיר קטן, מוסיפים את הקינואה וקולים כדקה.

מוסיפים כוס וחצי מים רותחים ומעט מלח, מביאים לרתיחה ואז מנמיכים לאש הכי נמוכה. מבשלים 15 דקות בדיוק.

מכבים את האש ומשאירים את הסיר סגור עוד 10 דקות. רק אז פותחים ומאווררים עם מזלג.

מרכיבים ומגישים

מערבבים בקערה גדולה את הקינואה, הבטטה, החמוציות, הפקאנים, הבצל הירוק והפטרוזיליה.

משקשקים את כל חומרי הרוטב בצנצנת קטנה, שופכים מעל הסלט ומערבבים היטב.

אפשר להגיש חם, פושר או קר - והוא עובד מעולה בכל מצב.



