תוצאות המלחמה: ישראל שברה את שיא כל הזמנים בייצוא הביטחוני

משרד הביטחון מפרסם היום את נתוני שנת 2025 מהם עולה כי נשבר השיא של כל הזמנים בייצוא הביטחוני של מדינת ישראל: 19.2 מיליארד דולר (מעל 53 מיליארד ₪), קפיצה של כ-30% ביחס לשנה הקודמת

ישראל שוברת את שיאי כל הזמנים בייצוא ביטחוני. בשנת 2025 מכרו התעשיות הביטחוניות, בסיוע ובהכוונת משרד הביטחון, על מאות חוזים חדשים ברחבי העולם בהיקף של 19.2 מיליארד דולר. מעל מחצית מהעסקאות (53%) הן מגה-עסקאות בהיקף של לפחות 100 מיליון דולר כל אחת.

תחומי הייצוא המשמעותיים: מערכות טילים, רקטות והגנה אווירית (29%), מערכות תצפית ואופטרוניקה (22%), כלי טיס מאוישים ואוויוניקה (11%), מכ"מ ולוחמה אלקטרונית (11%), מערכות פיקוד, שליטה, תקשורת ומחשוב (7%), כלי רכב ונגמ״שים (2%), לוויינות ומערכות חלל (3%), מערכות מודיעין, מידע וסייבר (2%), תחמושת וחימושים (1%), אמצעי ירייה ושיגור (6%), כלי טיס בלתי מאוישים ומל"טים (4%) ומערכות ופלטפורמות ימיות (2%).

נתוני ייצוא ביטחוני לפי פילוח גיאוגרפי: אירופה (36%), אסיה והאזור הפסיפי(32%), MENA (15%), צפון אמריקה (13%), אמריקה הלטינית (2%), ואפריקה (2%).

התפלגות הסכמים לפי היקף כספי: הסכמים מעל 100 מיליון דולר (53%), הסכמים בין 100-50 מיליון דולר (13%), הסכמים בין 50-10 מיליון דולר (19%), והסכמים עד 10 מיליון דולר (15%).

מערכות טילים והגנה

גם בשנת 2025, מערכות טילים, רקטות והגנה אווירית ממשיכות להוביל עם מעל לרבע (29%) מהיקף העסקאות. זינוק מרשים חל בתחום מערכות התצפית והאופטרוניקה עם 22% מכלל העסקאות לעומת 6% בשנה הקודמת.

מאז השבעה באוקטובר, לרבות במהלך השנה החולפת, פועל משרד הביטחון במתכונת חירום וכך גם התעשיות הביטחוניות שנרתמו למאמצי המלחמה ועברו לייצר סביב השעון עבור צה"ל, במקביל להמשך הייצור עבור לקוחות זרים.

ההישגים המבצעיים חסרי התקדים, לרבות במהלך מבצע "עם כלביא" באיראן ביוני 2025, יחד עם הניסיון המבצעי שצברו הפיתוחים הישראליים בכל זירות הלחימה, יצרו ביקוש גדול לטכנולוגיה הישראלית, ואכן שנת 2025 המשיכה את מגמת העלייה בייצוא הביטחוני וחצתה לראשונה את רף 19 מיליארד הדולרים.